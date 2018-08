publié le 10/08/2018 à 11:59

Louane Emera a été adoptée dans le cœur de tous les Français. À seulement 21 ans, l'interprète de la sublime chanson intitulée Maman, connaît un très large succès. En témoignent les chiffres de ventes de son premier album, Chambre 12, écoulé a plus de 1,2 million d'exemplaires. Son second projet musical, baptisé sobrement Louane, sorti en novembre 2017, est lui aussi un véritable carton (déjà 400.000 disques vendus).



Sa tournée est un immense triomphe, grâce à son univers très émouvant, construit autour de pop et de balades. La chanteuse, récompensée du César du meilleur espoir féminin 2015, pour sa prestation dans le film La Famille Bélier, s'est laissée aller à quelques confidences sur son parcours de chanteuse et les personnes ayant pu l'inspirer musicalement.



"En artistes français, j'écoute beaucoup Barbara, France Gall, Michel Berger (...) et pour le côté plus anglophone, j'écoute beaucoup Frank Sinatra, Aretha Franklin, Nina Simone", rapporte-t-elle. C'est très tôt que la chanteuse prend plaisir à chanter. "J'ai découvert ma voix autour de l'âge de 8 ans (...) j'ai réalisé que j'aimais chanter", confie-t-elle au micro de RTL. Louane Emera, reprendra sa tournée dès le 25 octobre 2018. Et vous pouvez aussi découvrir la chanteuse dans le dernier carton de Disney, Les Indestructibles 2, puisque la comédienne prête sa voix à l'un des personnages du film.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce vendredi 10 août

Le producteur de cinéma à succès Marc Missonnier, nous raconte les coulisses du film biographique Django, réalisé par Étienne Comar. Un long-métrage très bien construit qui relate des années très précises de la vie et de la carrière de Django Reinhardt, un guitariste tzigane virtuose. "Il fallait que le film soit suffisamment habile pour donner l'illusion de la ressemblance entre l'acteur [Reda kateb] et le chanteur Django", explique le producteur de 47 ans.

Enfin, une très belle idée de lecture avec notre coup de cœur littéraire de ces douze dernier mois. Le sublime livre Eugenia, de Lionel Duroy. Un grand roman historique qui raconte une bouleversante histoire d'amour.