publié le 23/09/2018 à 18:42

C'était l'une des actualités fortes du jour. Dans un texte publié dans les colonnes du Journal du dimanche, la comédienne Muriel Robin et 87 autres signataires s'engagent contre les violences faites aux femmes et exhortent les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques pour les éradiquer. Une initiative que Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, salue. Invitée de RTL Soir, ce dimanche 23 septembre, elle confirme sa volonté de recevoir Muriel Robin.



"Je crois que c'est salutaire qu'il y ait un appel de personnalités avec des gens aussi populaires et sur lesquels les Français portent un regard aussi bienveillant que Muriel Robin", commence Marlène Schiappa. Dans la tribune intitulée "Sauvons celles qui sont encore vivantes", la comédienne vise pourtant les pouvoirs publics et dénonce le manque de moyens alloués aux associations, un sujet sur lequel la secrétaire d'État botte en touche.

"C'est totalement faux, le président de la République a décrété l'égalité femmes - hommes, grande cause du quinquennat avec un budget maintenu puis ensuite en hausse", défend Marlène Schiappa. Les premiers coupables, ce sont les hommes qui battent leur femme (...) et qui les tuent. Et ça, ça survient une fois tous les trois jours."

Des associations déplorent le manque de moyens

Marlène Schiappa poursuit en expliquant qu'une campagne de sensibilisation à l'adresse des témoins de violences conjugales sera lancée à la télévision à compter du 30 septembre prochain. "Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais il faut surtout que tous les jours, il y ait des actions qui soient mises en place par les témoins de ces violences."



Dans le JDD, il est également expliqué que le 3919, numéro d'écoute et d'orientation, manque de moyens et n'est joignable que jusqu'à 22 heures en semaine et 18 heures le week-end, alors que les appels ont bondi de 15%. "On a fait en sorte de maintenir leur subvention et on essaie d'obtenir une augmentation pour l'année prochaine", répond Marlène Schiappa.

Des poursuites éventuelles contre Marcel Campion

La secrétaire d'État a également réagi aux propos homophobes proférés par Marcel Campion, qui a qualifié les personnes homosexuelles de "pervers". "Ce sont des propos totalement inqualifiables et inadmissibles, je suis en train de travailler (...) pour voir s'il y a une éventualité de poursuites judiciaires", a conclu Marlène Schiappa.