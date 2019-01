publié le 28/01/2019 à 14:02

"Ça suffit" : le slogan est simple mais c'est un signal d'alerte qu'envoie le ministère de l'Éducation nationale contre l'homophobie. Il lance aujourd'hui une nouvelle campagne à l'école sur le thème : "Je m'engage contre les violences homophobes et transphobes".



Invité de RTL, ce lundi 28 janvier, Joël Deumier, président de SOS Homophobie, estime qu'il s'agit d'une "bonne campagne qui va permettre de mettre de la visibilité sur les problèmes de l'homophobie et de la transphobie à l'école". Cette campagne "est un premier pas" dans le soutien contre l'homophobie et la transphobie, mais "il faut aller beaucoup plus loin", d'après lui.

Il rappelle que ces sujets restent des réalités aujourd'hui : en 2018, 38% de témoignages supplémentaires d'actes homophobes en milieu scolaire ont été enregistrés. SOS Homophobie procède à des campagnes de sensibilisation dans les écoles : d'après Joël Deumier, l'association a sensibilisé près de 27.000 élèves en 2018.



"On n'est pas homophobe par nature, ça veut dire qu'on peut déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui sont à la source de l'homophobie", d'après le président de l'association.

