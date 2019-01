Le sexisme en France au cœur d'un nouveau rapport

publié le 17/01/2019 à 07:00

Des propos stéréotypés ou discriminants, une monopolisation de l'espace public, des discriminations sur le lieu de travail, des agressions sexuelles ou des féminicides... Le Haut conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes dévoile ce jeudi 17 janvier le "premier état des lieux du sexisme en France" exigé par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017.



Le HCE définit le sexisme comme étant "une idéologie qui repose sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport aux hommes". Il s'agit également selon l'institution d'un "ensemble de manifestations des plus anodines en apparence", comme les remarques, "aux plus graves", tels que les viols ou les meurtres qui touchent le plus souvent (ou exclusivement) des femmes et sont dans la majorité des cas perpétuées par des hommes.

"Ces manifestations", ajoute le HCE, "ont pour objet de délégitimer, stigmatiser, humilier ou violenter les femmes et ont des effets sur elles (estime de soi, santé psychique et physique et modification des comportements)".

Les mentalités ont évolué

Dans son rapport, le Haut Conseil revient alors sur une année marquée par des polémiques autour de publicités dégradants les femmes au débat pour (ou contre) l'écriture dite "inclusive" en passant par le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel par exemple.



En 2016, 4 femmes sur 10 indiquaient avoir dernièrement été victime d’une injustice ou d’une humiliation en raison du fait d’être une femme", précise alors le HCE. "Cela concerne 5 jeunes femmes sur 10". Depuis le mouvement de libération de la parole #MeToo, plus de huit Françaises et Français sur dix sont aujourd'hui convaincus que les femmes subissent ces injustices.



Focus sur l'humour et les injures

Pour ce premier rapport, l'institution a également choisi de s'intéresser plus particulièrement à "deux manifestations du sexisme du quotidien" : l'humour et les injures. Considérées comme banales, elles perpétuent les clichés et sont très peu condamnées par la justice. En 2017 par exemple, 4 condamnations ont été prononcées pour injures sexistes contre 1,2 millions de femmes injuriées la même année (selon un rapport ONDRP publié en mars 2018).



À l'occasion de la publication de ce premier rapport, le HCE appelle enfin au lancement d'un "premier Plan national contre le sexisme" reposant sur 5 grands axes avec notamment une meilleure condamnation du sexisme et un meilleur accompagnement des victimes.