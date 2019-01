Marlène Schiappa dénonce les insultes sexistes dont elle est victime

publié le 10/01/2019 à 10:31

"Pute à Juifs", "Putain de l'Élysée", "Vous méritez de prendre un flash ball dans la tête", voici le genre d'insultes et de menaces que reçoit Marlène Schiappa. La secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a partagé, sur Twitter ce mercredi 9 janvier, des captures d'écran de messages qui lui étaient adressés sur Twitter ou Facebook.



Plus tôt dans la journée, d'autres messages avaient été publiés sur Twitter par le journaliste Vincent Glad. Ce flot spécifique d'insultes semble avoir comme point de départ les propos de la secrétaire d'État sur la cagnotte du boxeur, qu'elle avait qualifiés de "honte".



Selon Marlène Schiappa, ces "photos", "vidéomontages dégradants" arriveraient tous les jours par milliers, que ce soit "par téléphone ou en ligne". La secrétaire d'État aurait déposé plusieurs plaintes. "Ne rien dire c'est couvrir", dit-elle.

« Pute à Juifs »

« Putain de l’Elysée »

« Vous méritez de prendre un flash ball dans la tête »

« On va te pendre »

Photo, vidéomontages dégradants...

Par téléphone ou en ligne.

Par milliers.

Tous les jours.

Plaintes déposées.

Encore.



Ne rien dire c’est couvrir. pic.twitter.com/KAyoAS4Jh8 — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 9 janvier 2019

Des insultes à caractère sexiste et sexuel

Dans une interview pour France Inter, ce jeudi 10 janvier, la secrétaire d'État explique que comme beaucoup de femmes en politique, elle est "la cible d'opérations de menaces, de menaces de mort, de cyber-harcèlement, d'appels haineux, injurieux, etc." et dénonce le caractère sexiste de ces insultes.



"Un homme on va l'insulter sur ces idées, une femme on va la sexualiser", détaille Marlène Schiappa, en citant le cas de Alexandria Ocasio-Cortez, benjamine du Congrès aux États-Unis et également la cible de ce flot d'insultes. "C'est quelque chose qui dépasse ma personne et concerne le traitement des femmes en général dans l'espace public", estime enfin la secrétaire d'État.