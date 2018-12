iStock / Getty Images Plus

Il existe 70.000 salons de coiffure en France. Dans certains de ces lieux, la prestation est identique mais les prix différents selon le genre de la clientèle. Une coupe pour homme coûte beaucoup moins cher que le même coup de ciseau pour une femme.



"On va prendre plus de temps pour coiffer une femme qu'un homme", se justifie Pierre Bonnard, coiffeur chez Ipso Facto Nancy. Pour les femmes aux cheveux courts, ce dernier estime que l'investissement du coiffeur reste supérieur. "On va avoir des volumes à respecter, un brushing à travailler...", détaille le coiffeur.

"Une idée reçue consiste à penser qu'il est normal qu'une femme paye plus cher parce qu'elle va être beaucoup plus exigeante", explique Olivier Gayraud, juriste à la CLCV (Consommation Logement cadre de vie), une association de consommateurs et consommatrices. "C'est une considération sexiste", ajoute le juriste.

Pour éviter de tomber dans le sexisme, des salons appliquent des prix unisexes, calculés en fonction du temps passé sur une coupe.