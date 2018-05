publié le 10/05/2018 à 11:42

Cela fait quarante-cinq ans que pour un même poste, hommes et femmes devraient toucher le même salaire. C'est prévu dans la loi. Et pourtant, quand on regarde de près, il y a toujours 9% d'écart. Attention, je vous parle là de deux postes parfaitement identiques avec des hommes et des femmes qui ont le même niveau d'études.



Car globalement, l'écart de salaires entre les hommes et les femmes dans notre pays est plutôt de 25%. Sur un salaire de 2.000 euros, vous avez un différentiel de 500 euros, vous vous rendez compte ! Parce que les femmes se dirigent vers des postes moins bien rémunérés, parce qu'elles privilégient la vie de famille à leur carrière, parce qu'elles connaissent des parcours professionnels chaotiques entrecoupés par des grossesses.

Les mentalités évoluent. Les hommes acceptent un peu mieux des femmes à des postes de direction. Les femmes sont un peu plus revendicatives. Mais là encore, l'exception française n'est pas à notre avantage.

Quand on regarde chez nos voisins européens, l'écart se comble plus vite que chez nous. Mais surtout, selon les études d'Eurostat, une Italienne, une Luxembourgeoise ou une Belge gagnent seulement 6% de moins que leurs confrères.

62 milliards d'euros perdus

Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa vont-elles pouvoir contraindre les entreprises à pratiquer l'égalité salarial ? C’est leur but. Il va y avoir plus de contrôles dans les entreprises. Celles qui ne corrigent pas le tir devront payer une amende de 1% de leur masse salariale. Le bâton est important.



Mais j'ai envie de vous dire que l'argument le plus fort a été apporté par une étude de la Fondation Concorde. Selon l'organisme, si on pratiquait l'égalité salariale hommes-femmes, cela permettrait d'injecter 62 milliards d'euros de plus dans l'économie française et dans les caisses de l'État. Soit 34 milliards de cotisations salariales, patronales et impôts sur le revenu en plus ; et 28 milliards de pouvoir d'achat qui pourraient être consommés.



Souvenez-vous du baromètre que l'on vous donnait mercredi, et qui montrait que, dans le couple, les femmes dépensaient 20% de moins que les hommes. Les 20% de salaires qu'elles ont en moins.

