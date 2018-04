Une plateforme gratuite pour aider les femmes à lancer leur entreprise

publié le 20/04/2018 à 15:05

Donner aux femmes l'envie d'oser, d'innover et d'entreprendre. Voilà l'objectif du site Ma Boîte, lancé ce mardi 17 avril, à l'occasion de la Journée de la Femme Digitale. Destinée aux futures entrepreneuses, cette plateforme les accompagne gratuitement dans la réalisation de leur projet, depuis la création jusqu'à la mise en place de la boîte de leurs rêves.



La plateforme Ma Boîte est née de la collaboration entre Force Femmes, une association reconnue d'intérêt général qui soutient les femmes de plus de 45 ans dans leurs démarches pour l'emploi, et Coca-Cola France.

Sur le site, les femmes de tout âge vont pouvoir acquérir et consolider des compétences grâce à une dizaine de modules. Les acquis seront évalués à la fin de chaque étape. "Entreprendre, c'est ouvrir le champ des possibles", estime Véronique Saubot, présidente de Force Femmes. "Grâce au soutien de Coca-Cola, nous lançons Ma Boîte, qui propose un accompagne digital à la création d'entreprise : lever les freins, donner l'envie et les outils pour oser, faire prendre conscience à chacune de son potentiel d'entrepreneuse".

Grâce à leur partenariat né il y a dix ans, Force Femmes et Coca-Cola a permis à 6.000 femmes de plus de 45 ans d'être accompagnées dans leurs démarches entrepreneuriales.