publié le 03/07/2018 à 08:15

Oser porter sa voix pour se faire entendre. Voilà l'un des conseils que l'on peut retenir du Phoenix Summit, un événement qui a eu lieu les 28 et 29 juin à Paris, et dont RTL Girls est partenaire. Au programme de ces deux journées, organisées par Laura Brown, fondatrice de l'organisme de formation Phoenix Brain Rising : des conférences et des ateliers pour oser se faire confiance et s'engager.



Parmi les temps forts de cet événement, Marie Beauchesne, experte en communication, a animé un atelier pour apprendre à valoriser ses atouts et mieux les utiliser dans votre vie professionnelle.

Cette entrepreneure et conférencière TEDx veut montrer les bienfaits du "personnal branding" et du "networking". En clair : en identifiant vos forces et en sachant utiliser vos atouts, vous pourrez gagner en visibilité pour profiter efficacement de votre réseau. Voici quelques astuces pour améliorer votre communication personnelle.

1. Demandez des retours

Première règle clé pour identifier vos points forts : n'hésitez pas à demander des retours sur votre travail à vos clients ou vos collègues. L'objectif est simple : confronter l'image que vous avez envie de renvoyer à celle que vous renvoyez vraiment.



Vous pensez que votre patience est l'un de vos atouts au bureau ? Votre responsable l'a peut-être aussi noté et peut vous expliquer pourquoi il ou elle apprécie cette qualité. Réfléchissez à vos compétences et à ceux que vous aimeriez que les gens retiennent de vous au travail.

Marie Beauchesne, pendant le Phoenix Summit, le 29 juin 2018 à Paris. Crédit : Emeline Ferry / RTL

"On a tendance à être dans sa bulle", explique Marie Beauchesne, soulignant le fait que cette démarche permet de s'ouvrir aux autres. "On a parfois des bonnes surprises", ajoute la spécialiste en image. "Quand on reçoit des compliments, on reçoit aussi un shoot d'endorphines, et cela fait toujours du bien !".

2. Valorisez vos points forts

Vous connaissez vos qualités, il faut maintenant apprendre à les mettre en valeur. "Il faut identifier là où l'on est à l'aise et gagner en puissance sur ces points là", estime l'entrepreneure.



Surtout, il faut éviter l'autoflagellation. Chacun est différent, alors plutôt que de jalouser les compétences ou les qualités de vos collègues, concentrez-vous sur les vôtres. Déterminez vos points forts et travaillez sur cela pour vous améliorer et devenir plus efficace.



Si vous avez confiance en vos capacités, alors vous pourrez faire entendre votre voix pour parvenir aux objectifs que vous vous êtes fixé. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre réseau professionnel et personnel (networking), qui se révèle être une vraie mine d'or, à condition de savoir l'utiliser.

"Gagnez en puissance sur vos points forts, plutôt que de vous comparez aux autres !", dit Marie Beauchesne. Crédit : Emeline Ferry / RTL

"Le networking, ce n'est pas que des soirées mondaines où l'on passe son temps à serrer des mains et distribuer sa carte de visite", explique Marie Beauchesne. Il vaut mieux chérir son réseau plutôt que de chercher à l'agrandir sans l'entretenir.



"Si le small talk, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave", rassure la consultante. Il y a plein d'autres façons d'agir pour avoir un impact. Autrement dit : utilisez vos points forts plutôt que de chercher à imiter d'autres personnes, dont la méthode ne vous correspond pas.

3. Inspirez-vous et bannissez le copié-collé

Pour mettre en valeur vos qualités, Marie Beauchesne donne un dernier conseil. Regardez autour de vous et cherchez des personnes qui vous inspirent. "Concentrez-vous sur les gens de votre milieu. Ne vous comparez pas avec des personnes incomparables", prévient l'entrepreneure.



Elle explique qu'il faut observer la façon dont ils utilisent leurs compétences, mais aussi leur façon de communiquer. Comment font-ils la promotion de leur entreprise ou leur projet ? Comment utilisent-ils les réseaux sociaux ? Comment font-ils pour mobiliser leur réseau ?

Pour entretenir votre réseau, pas besoin de courir les soirées mondaines pour distribuer votre carte de visite. Crédit : rawpixel / Unsplash

Si leur façon de communiquer vous correspond, inspirez-vous en pour entretenir votre réseau et parvenir à vos objectifs. Mais si, par exemple, vous admirez une personne qui adore publier des photos personnelles sur Instagram, alors que vous êtes pudique et que vous n'aimez pas vraiment ce réseau social, alors sa méthode n'est pas pour vous. Misez sur une façon de faire qui vous correspond davantage.



"Enfin, il faut surtout garder en tête que le copié-collé ne fonctionne pas", conclut Marie Beauchesne. On s'inspire, on prend des idées, mais on les adapte à sa personnalité et à ses envies. Avec tous ces conseils, vous voilà prête à devenir une reine du networking !