publié le 20/04/2019 à 10:08

L'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes sont de plus en plus sur le devant de la scène médiatique. Chaque semaine, des annonces sont faites en France comme à l'étranger, des femmes s'expriment sur des problématiques essentielles et des discriminations qu'elles subissent en raison de leur genre tandis que des initiatives en faveur des femmes sont lancées à l'échelle locale et internationale.

C'est pour suivre l'ensemble de ces faits et de ces actions que nous avons lancé ce nouveau format hebdomadaire : un article qui rassemble en un clin d’œil les principaux faits d'actualité à retenir des sept derniers jours.

Des débats de société aux dernières polémiques en passant par les messages inspirants portés par des personnalités engagées, retrouvez sans plus tarder ce qui a rythmé l'actualité.

Dans l'actu cette semaine

Il manque 23 millions de filles dans le monde, selon une étude publiée dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, lundi 15 avril et rapportée par Le Monde.

Sur Facebook, une plateforme baptisée "brigade anti-discrimination" a été lancée lundi 15 avril par la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa et le ministre chargé de la Ville et du logement Julien Denormandie.

En France, plus de 1.000 femmes travaillant dans la musique ont signé un manifeste pour dénoncer le sexisme dans cette industrie.

La chanteuse belge Angèle a sorti de son côté le clip engagé contre le sexisme et la culture du viol : Balance ton quoi, qu'elle a co-écrit avec la maquilleuse Ophélie Secq et la photographe Charlotte Abramow, également à la direction du clip. La vidéo cumule déjà plus de 6 millions de vues.

> Angèle - Balance Ton Quoi [CLIP OFFICIEL]

Le premier numéro de Siné Madame, une revue dessinée écrites et réalisée par des femmes uniquement, est sorti en kiosque mercredi 17 avril.

Ça y est c'est jour de sortie !



¿Le premier numéro de Siné Madame vous attend bien au chaud chez vos marchands de journaux. pic.twitter.com/dYOY3LQkH3 — Siné Madame (@SineMadame) 17 avril 2019

La sélection 2019 du Festival de Cannes n'a pas ignoré les réalisatrices. Même si elles sont plus présentes dans la sélection Un certain regard que dans la sélection officielle, cette dernière accueillera quand même Jessica Hausner, Céline Sciamma et Justine Triet.



Les victimes de l'ancien médecin de l'équipe de gymnastique olympique américaine Larry Nassar s'expriment dans un documentaire (At the Heart of Gold) qui sera diffusé sur HBO le 3 mai prochain.

> At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal (2019) | Official Trailer | HBO

Dans un centre commercial de Bogota, en Colombie, plus de 300 personnes se sont rassemblées jeudi 18 avril, à l'occasion d'un kiss-in, une manifestation en réaction à une agression homophobe qui avait eu lieu au même endroit la semaine précédente, rapporte le Huffpost.

Les (bonnes) nouvelles de la semaine

Le prestigieux magazine Time a dévoilé mercredi 17 avril son TOP 100 des personnalités les plus influentes de l'année et la parité a presque été atteinte.



Le Prix spécial Pulitzer dans la musique n'est enfin plus une récompense réservée aux hommes : Aretha Franklin l'a reçu à titre posthume ludi 15 avril pour "sa contribution indélébile à la musique et à la culture américaine durant plus de cinq décennies".



À Cannes, c'est la Française Virginie Ledoyen qui présidera la Queer Palm, la cérémonie indépendante qui récompense les films abordant les problématiques LGBTQ+.