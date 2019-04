Lady Gaga, Ariana Grande... Le top 100 du "Time" nomme plus de femmes

Michelle Obama, Lady Gaga et Ariana Grande font partie des 100 personnalités les plus influentes selon le "Time"

publié le 18/04/2019 à 10:29

C'est l'un des classements les plus prestigieux au monde : le top 100 du Time vient chaque année mettre en lumière les personnalités les plus influentes de leur époque.



Pour cette nouvelle édition dévoilée mercredi 17 avril, le rédacteur en chef du magazine, Edward Felsenthal, a tenu à souligner sur le plateau de CBS This Morning que 48 femmes avait été nommées, soit trois de plus que le classement de l'année précédente. C'est deux fois plus que lors de la première parution du magazine, en 2004, où elles étaient seulement 24 à figurer dans le classement.

Parmi les femmes les plus influentes de l'année donc, on retrouve les stars de la pop Taylor Swift, Lady Gaga et Ariana Grande, Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, l'actrice oscarisée Brie Larson, qui incarne à l'écran Captain Marvel, l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers Marvel, mais aussi Michelle Obama, qui vient de publier son autobiographie ou encore Naomi Osaka, la joueuse de tennis numéro 1 mondiale.

Une diversité de femmes, de profils et d'origines, mise en lumière par des textes signés de la main d'autres super stars du monde de la musique, du cinéma ou de l'entreprise comme Beyoncé, Shonda Rhimes, Bill Gates ou encore Gal Gadot, Hillary Clinton ou Céline Dion.