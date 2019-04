publié le 17/04/2019 à 14:02

"Et la charge mentale autour de la maternité, on en parle ?" La journaliste Fiona Schmidt n'a pas d'enfant, n'en veut pas mais subit comme toutes les femmes ce qu'elle appelle la "charge maternelle".



Fiona Schmidt définit alors ce concept comme "la somme des pressions et préjugés au sujet de la maternité que toutes les femmes intègrent dès l’enfance et qui présente la mère épanouie et bienveillante comme la norme, une part intégrante de l’identité féminine, et le seul lifegoal (but dans la vie, ndlr.) qui vaille pour une femme", écrit-elle dans un texte publié sur sa newsletter.

Parmi ces préjugés, on retrouve le fait que la question de la reproduction est très souvent adressée aux femmes et jamais aux hommes. Que l'envie de ne pas être mère est aujourd'hui considéré comme un manque de désir et non pas un désir de mener une autre vie. Côté pression, l'ensemble des femmes les subissent, détaille encore Fiona Schmidt dans son texte. Qu'elles soient célibataire ou en couple, hétérosexuelle ou lesbienne, mère avant 25 ans ou 40 ans, avec un ou plusieurs enfants...

La pression de devoir être une mère parfaite

Chaque femme ressent la pression de devoir être une mère parfaite et, surprise, peu importe ce qu'elles font et qui elles sont, elles sont rarement récompensées de leur investissement envers leur famille et leur progéniture.



"La charge mentale maternelle, c’est tout ce qu’une femme doit dire, penser et faire au sujet de la maternité pour qu’on lui fiche une paix très relative", résume Fiona Schmidt avant d'ajouter : "La charge mentale maternelle, c’est le fait que la parentalité demeure, en 2019, un sujet qui alourdit surtout le quotidien et la conscience des femmes".

Un compte Instagram pour ouvrir le débat

Pour ouvrir le débat et faire changer les mentalités, la journaliste et autrice de L'amour après #MeToo (éditions Hachette Pratique) a annoncé être en train d'écrire un livre sur le sujet et a lancé un compte Instagram, @bordeldemeres, pour recueillir des témoignages et libérer les femmes de cette énième charge mentale.

"L’idée du compte est de mettre l’accent sur ce qui rassemble les femmes plutôt que sur ce qui les divise", a précisé Fiona Schmidt dans une interview à lire sur Cheek Magazine.