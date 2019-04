publié le 18/04/2019 à 22:19

Audrey-Laure Bergenthal est la grande gagnante 2019 du prix "Business With Attitude" organisé par Madame Figaro, prix dont RTL est partenaire. Euveka, l'entreprise qu'elle a fondée, a conçu un mannequin robotisé intelligent, capable de changer de forme sur demande.



Une technologie qui permet de simuler toutes les morphologies humaines existantes, ce qui est très utile pour le secteur de la mode, mais également dans le domaine de la santé, ou même de la sécurité automobile, pour simuler les crash-test avec des mannequins plus "réels".



"Je suis partie d'une idée simple : dans la mode, je me suis rendue compte que la diversité des corps n'était pas prise en compte. J'ai regardé pourquoi, et j'ai trouvé qu'au milieu des ateliers, que ce soit en France, en Chine, ou partout dans le monde, il y avait un joli mannequin de bois, toujours le même, qui existe depuis l'Antiquité", explique Audrey-Laure Bergenthal.

Audrey-Laure Bergenthal, présidente de @Euveka_ et lauréate du prix Business With Attitude, ovationnée sur la scène de la Gaîté Lyrique pic.twitter.com/CSO8xxtrnE — Madame Figaro (@Madamefigaro) 18 avril 2019

Un concept qui séduit les constructeurs automobiles

"Je me suis demandé alors pourquoi ne pas le rendre capable de changer de taille instantanément", ajoute l'entrepreneuse. "Euveka est né de cette idée, mais cela a été très très long, cela a pris de nombreuses années pour le développer", affirmait-elle en octobre dernier au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud, d'Economiematin.fr.

Les robots mannequins d'Euveka ont tellement de succès qu'ils séduisent d'autres secteurs en dehors de celui de la mode, notamment, les constructeurs d'automobiles, qui souhaitent pouvoir remplacer les actuels mannequins utilisés pour les crash-tests par ceux d'Euveka, puisqu'ils sont capables de simuler des morphologies humaines jusqu'ici non prises en compte lors des essais.

Les autres finalistes du prix "Business With Attitude"

Parmi les autres finalistes en lice pour ce prix "Business With Attitude" 2019, figuraient :



Julie Chapon qui a créé Yuka, une application pour smartphone qui permet de scanner les produits alimentaires, mais aussi les produits de beauté, et vous indique ce qu'ils contiennent, et s'ils sont recommandés.



Maëlle Chassard a créé une radio rigolote, destinée aux enfants. Lunii raconte des histoires, dont les enfants peuvent choisir les personnages, le lieu, et bien sûr le thème



Carole Juge-Llewellyn a créé Joone, une marque de couches responsables, garanties sans additifs ou parfums qui pourraient nuire à la santé des bébés.



Ingrid Brochard qui a créé Panoply, une enseigne de mode essentiellement en ligne qui permet de louer plutôt que d'acheter des vêtements de grands créateurs.

Un prix où tout le monde gagne

Le prix Business With Attitude dont RTL est partenaire récompense des femmes qui entreprennent dans différents domaines tels que la Tech, les services ou encore le social.



La gagnante de cette troisième édition succède ainsi à Claude Terosier (Magic Makers) et Géraldine Le Duc (NH TherAguix). À la clé, un programme d'accompagnement sous la forme d'ateliers, d'abord généraux, puis sur-mesure, selon les besoins des entreprises.