publié le 13/04/2019 à 08:50

L'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes sont de plus en plus sur le devant de la scène médiatique. Chaque semaine, des annonces sont faites en France comme à l'étranger, des femmes s'expriment sur des problématiques essentielles et des discriminations qu'elles subissent en raison de leur genre tandis que des initiatives en faveur des femmes sont lancées à l'échelle locale et internationale.



C'est pour suivre l'ensemble de ces faits et de ces actions que nous avons lancé ce nouveau format hebdomadaire : un article qui rassemble en un clin d’œil les principaux faits d'actualité à retenir des sept derniers jours.

Des débats de société aux dernières polémiques en passant par les messages inspirants portés par des personnalités engagées, retrouvez sans plus tarder ce qui a rythmé l'actualité.

Dans l'actu cette semaine

9 membres du Parti communiste français ont été exclus ou suspendus après des accusations de viols et d'agressions sexuelles.



Après une affaire de féminicide dans le Var, Marlène Schiappa a demandé sur RTL à la justice de durcir le ton dans les cas de violences conjugales.



L'inspection du travail va renforcer ses contrôles dans les entreprises (de plus de 1000 salarié-e-s). Elle prévoit, comme l'avait annoncé le gouvernement, de consacrer 7000 de ses interventions à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes.



L'accès à la contraception manque à plus de 200 millions de femmes, selon le rapport annuel du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), dévoilé mercredi 10 avril, rapporte Le Monde.



Un mouvement de contestation secoue le Soudan depuis la fin de l'année 2018. Jeudi 11 avril, le président de la République du Soudan, Omar el-Bechir, en poste depuis 1989 après un coup d'État, a été destitué par l'armée. Les femmes ont joué un rôle important dans ce mouvement. L'une d'entre elles, Dalila el-Roubi, a raconté à France 24 ce qui s'est joué ces derniers mois.

Les (bonnes) nouvelles de la semaine

À Cherbourg, pour favoriser l'égalité dans l'espace public, la commune a décidé de donner plus de noms de femmes à ses rues, rapporte le site actu.fr. En moyenne en France, seules 2% des rues portent en effet le nom de femmes.



En Corée du Sud, l’interdiction de l'avortement a été jugée contraire à la Constitution, jeudi 11 avril. La Cour constitutionnelle a également ordonné d'ici la fin de l'année la modification de la loi de 1953 réprimant l’IVG, rapporte Le Monde.

En Tasmanie, la mention de genre n'est plus obligatoire sur les certificats de naissance, rapporte ABC News.



À CannesSeries, les femmes prennent le pouvoir du petit écran tandis que la série espagnole Perfect Life, écrite et interprétée par une femme, a été récompensée par le prix de la meilleure série et un prix spécial d’interprétation pour ses trois actrices.



Pour la première fois dans le monde, une boxeuse Iranienne va monter sur le ring, ce samedi 13 avril à Arcachon.

Le message éclairé de la semaine

L'actrice américaine Ashley Judd s'est exprimée sur le sujet de l'avortement à l'occasion d'une conférence organisée par Women in the World, jeudi 11 avril. "Comme vous le savez tous et toutes, je m'exprime ouvertement à ce sujet, j'ai été victime de viol à trois reprises. Lors d'un de ces viols, il y a eu une conception. Je suis très reconnaissante d'avoir pu avorter légalement et en tout sécurité", a expliqué l'actrice dans ce panel, rapporté par Jezebel. Si elle avait mis un terme à sa grossesse, Ashley Judd a ajouté qu'elle aurait dû "élever cet enfant avec son violeur"



Si elle a raconté cette histoire, c'est pour sensibiliser à une loi qui propose d'interdire l'avortement après la sixième semaines de grossesse dans l'État de Géorgie, aux États-Unis.