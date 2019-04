publié le 10/04/2019 à 10:02

Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, appelle la justice a durcir le ton dans les affaires de violences conjugales.



Contactée par RTL à la suite du meurtre d'une femme dans le Var, la secrétaire d'État a exprimé sa révolte : "Il y a en France une femme qui meure tous les trois jours, tuée par son conjoint ou par son ex conjoint. Ce chiffre il a une régularité glaçante depuis des générations. Là, on est à une tous les 2,7 jours. Plus de 40 depuis le début de l'année. C'est absolument intolérable", a détaillé Marlène Schiappa avant de préciser que les dispositifs mis en place ne suffisent pas pour protéger ces femmes.

"Ce qui est assez glaçant c'est qu'on voit de plus en plus de cas de féminicides dans lesquels tous les dispositifs existants ont été déployés. Qu'il s'agisse du téléphone grave danger, de l’éloignement d'un conjoint violent... Ils n'ont pas empêché le meurtre de ces femmes. Donc c'est ça qui est véritablement préoccupant", a expliqué la secrétaire d'État au micro de RTL, demandant alors à la justice un "gros effort" pour "faire en sorte que les violences conjugales soient mieux condamnées dès le début, que l'on n'attende pas que l'on arrive au meurtre de ces femmes" comme cela a donc été le cas pour Dalila, cette femme de 50 ans, mère de trois enfants, tuée de plusieurs coups de feu samedi 6 avril à Vidauban dans le Var par son mari alors qu'elle tentait de quitter son domicile.

Le mari en cavale a été interpellé dans la soirée du lundi 8 avril et doit être présenté à un juge ce mercredi 10 avril. Il faisait justement l'objet d'un contrôle judiciaire pour un problème de violences conjugales.