PCF : 9 personnes exclues ou suspendues après des accusations de viols

et AFP

publié le 11/04/2019 à 12:31

Neuf personnes ont été exclues ou suspendues du PCF et du Mouvement jeunes communistes de France (MJCF) depuis la publication par la presse il y a quelques semaines de plusieurs témoignages de militantes disant avoir été violées ou agressées, a-t-on appris auprès des communistes.



Les deux organisations ont annoncé, mercredi 10 avril, par communiqué avoir signé une convention avec le Collectif féministe contre le viol (CFCV), association "apportant notamment un soutien moral, matériel et juridique" aux victimes, et créé une "cellule d'écoute indépendante, externe au PCF, afin de recueillir la parole des victimes, en toute indépendance".

Sollicitée par l'AFP, la direction du PCF a précisé que depuis les révélations dans la presse, à partir de fin février, quatre membres du PCF et du MJCF ont été exclus, tandis que cinq autres ont été suspendus. L'Obs avait notamment révélé qu'à la tribune du dernier congrès du MJCF, le 27 janvier, deux coordinateurs nationaux avaient été nommément accusés à la tribune par un groupe de militants de "protéger des agresseurs depuis plusieurs années en mettant systématiquement le blâme sur les victimes pour qu'elles quittent l'organisation".