publié le 09/08/2018 à 12:35

Pour elles, ce n'est qu'un contretemps. Alors que le Sénat argentin vient d'enterrer le projet de loi pour la légalisation de l'avortement jeudi 9 août, les Argentines sont dépitées certes, mais déterminées à poursuivre la lutte.



Devant le Congrès, des milliers de jeunes femmes avaient bravé le froid et la pluie pour être là. Quand le résultat du vote des sénateurs s'est affiché, la déception a envahi la foule même si l'issue négative était attendue depuis plusieurs heures. "Être si proche de la légalisation et qu'elle se dérobe, c'est rageant", déclare à l'AFP Mailen, une manifestante de 24 ans.

"Je suis indignée par cette marche arrière. La mobilisation a été forte, nous avons fait un grand pas en avant. Dans la rue, l'avortement est légal, dans les quartiers l'avortement est légal, ceux qui ne se sont pas rendus compte sont ceux qui sont au Sénat", regrette la jeune femme, militante de l'organisation Miguelito Pepe.

Mais dès que les résultats ont été publiées, ces manifestantes ont tout de suite prévenu qu'elles ne baisseraient pas les bras. "La lutte continue", "que l'IVG soit loi" ont scandé les manifestantes alors que les sénateurs quittaient l'hémicycle.



"On a gagné dans la rue"

"On va continuer de se battre, comme on le fait depuis de nombreuses années", assure Sofia Spinelli, 26 ans. "On a vécu des journées historiques. Au début, nous étions nombreuses mais pas autant. On a gagné dans la rue, mais la représentation politique n'est pas fidèle à ce qui se passe dans la rue", déplore-t-elle. Pour la socialiste Vilma Ripoll, les sénateurs regardent plutôt du côté du Vatican, alors même que l'Argentine est un pays laïque.



Le débat sur la légalisation de l'avortement pourra retourner au Sénat dans un an, délai minimum. Mais l'élection présidentielle étant programmée pour octobre 2019, il est peu probable qu'une question aussi polémique s'invite au Congrès en pleine campagne électorale. Il faudra plutôt attendre 2020.



Chaque année, environ 500.000 avortements sont pratiqués en Argentine dans la clandestinité. En fonction des possibilités économiques, les femmes se rendent dans des cliniques privées modernes ou le font dans des conditions d'hygiène déplorables,.

Les militants anti-avortement mobilisés

De l'autre côté de la place du Congrès, les membres des organisations anti-avortement ont exulté à la publication des résultats du vote. Ils brandissent foulards et pancartes avec leur slogan : "Sauvons les deux vies".



"La démonstration est faite, l'Argentine est pro-vie pour toujours, nous sommes ici pour défendre la vie, pour défendre l'enfant", témoigne Mariana Rodriguez Varela. Avant le vote, des feux d'artifices ont été tirés du camp des opposants au projet de loi. "Le plus dangereux dans ce projet de loi, c'est qu'il minimisait l'importance de la vie humaine", considère Jorge Enriquez, un retraité.



"J'enseigne le catéchisme et pour moi depuis la conception, il y a une vie humaine", confie Violeta Torres, 52 ans, mère de 4 enfants et 4 fois grand-mère, venue de La Matanza, une banlieue populaire de Buenos Aires.