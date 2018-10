Inégalités salariales : 70% des Français(es) sont pour la transparence des salaires

publié le 02/10/2018 à 10:58

Les écarts de salaires entre les femmes et les hommes sont une réalité, perçue par une grande majorité des Français et des Françaises. Selon un sondage Harris Interactive réalisé en ligne pour l'ONG Oxfam, les 25 et 26 septembre sur un échantillon de 1862 personnes, pour 75% de la population française, ces écarts sont trop importants.



Le sondage commandé par l'ONG intervient dans le cadre d'un débat à l'Assemblée nationale cette semaine au sujet de la loi Pacte. Cette dernière propose, comme le rappelle France Inter, de nouvelles mesures sur la transparence des salaires, dans les entreprises françaises de plus de 1000 salarié(e)s.



70% des Français et des Françaises se déclarent favorables à ce que les grandes entreprises publient les écarts de salaires par niveaux entre leurs salarié(e)s, révèle le sondage. Que les personnes sondées travaillent dans le secteur public ou le privé, quel que soit leur âge ou leur opinion politique, une grande majorité se dégage sur cette proposition.