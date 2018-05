publié le 17/05/2018 à 16:59

Des conférences de sciences sociales où aucune experte n'est invitée ? Ces membres du monde universitaire espagnol n'en veulent plus. Près de 300 hommes, économistes ou chercheurs, se mobilisent et lancent le mouvement "No Sin Mujeres" ("pas sans femmes" en espagnol).



Sur Twitter, ils ont publié un manifeste et ont invité de nouveaux hommes à rejoindre leur mouvement de protestation. "Tous les membres de cette liste s'engagent publiquement à ne pas participer à un événement académique (conférence, congrès, table ronde) de plus de deux intervenants où il n'y a pas au moins une femme en qualité d'experte", peut-on lire dans leur manifeste, où de nouveaux membres peuvent s'ajouter.



À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 350 signataires se sont inscrits pour soutenir cette initiative, grâce au hashtag #NoSinMujeres.

Muy contento de ver que ya somos 274 firmantes comprometidos a no participar en actos académicos y mesas redondas con más de dos ponentes en que no haya al menos una mujer. En un día, la iniciativa @No_Sin_Mujeres ha recibido más de 200 incorporaciones https://t.co/twNeXmbIyN — Ignacio Jurado (@IgnacioJurado) 17 mai 2018

Les signataires demandent également à ce que la loi pour l'égalité effective entre les femmes et les hommes, approuvée en 2007, soit respectée. Cette réglementation n'aborde pas spécifiquement la question des conférences ou des débats, mais établit la nécessité de parité (présence d'au moins 40% de femmes) parmi les hauts responsables ou les tribunaux académiques de l'administration, explique le quotidien espagnol El País.

En Espagne, le mouvement féministe et les protestations contre les discriminations font de plus en plus entendre leur voix, comme lors du procès de "la meute" à la fin du mois d'avril, où des milliers de manifestants pour les droits des femmes sont descendus dans la rue, suite à la décision des juges.