publié le 06/06/2018 à 08:04

"N'importe quelle fille peut avoir l'air glamour. Il suffit de rester immobile et d'avoir l'air idiote". Considérée comme l'une des plus belles femmes du monde, Hedy Lamarr n'a pas voulu restée cantonnée à ce rôle d'icône de beauté. Passionnée depuis son enfance par les inventions, cette actrice née en Autriche, star du XXème siècle, a mené une double vie fascinante.



À l'affiche de dizaines de comédies hollywoodiennes, dont Samson et Dalilia, en 1949 et Espionne de mon cœur, en 1951, elle a mis au point un système de codage de télécommunications, qui est aujourd'hui utilisé dans le fonctionnement du wifi, du Bluetooth ou des liaisons militaires.

Le parcours incroyable de cette héroïne sous-estimée est l'objet du documentaire Hedy Lamarr : from Extase to wifi, qui sort en salles ce mercredi 6 juin 2018. Réalisé, écrit, produit et même monté par la réalisatrice Alexandra Dean, le film retrace les multiples facettes de la vie de cette actrice qui s'est battue pour défendre son indépendance.

Le documentaire "Hedy Lamarr : from Extase to wifi" sort en salles le 6 juin 2018. Crédit : Urban Distribution

D'actrice sulfureuse à scientifique méconnue

Issue d'une riche famille juive, Hedy Lamarr grandit en Autriche où elle joue dans Extase en 1933, à l'âge de 19 ans. Le film, où elle incarne une épouse délaissée qui prend un amant, fait scandale, notamment à cause d'une scène où elle simule un orgasme. Il lui colle une étiquette d'actrice sulfureuse qui ne la quittera jamais.



Mariée à Friedrich Mandl, un riche industriel, marchand d'armes proche de Mussolini et Hitler, l'actrice ne supporte pas sa proximité avec les nazis et décide de s'enfuir. Elle drogue la domestique chargée de la surveiller et s'enfuie aux États-Unis, où sa carrière décolle. Star à Hollywood, elle enchaîne les films avec les plus grands réalisateurs de l'époque. La plus belle femme du monde inspire même les personnages de Blanche-Neige et Catwoman.



Mais ce que ses fans ignorent, c'est que derrière le masque de l'actrice sulfureuse se cache un véritable talent pour la science et les inventions. Dans le documentaire d'Alexandra Dean, ses proches racontent qu'après chaque journée de tournage, la comédienne rentrait chez elle et travaillait sur sa dernière invention. Pastille effervescente pour faire du soda, système pour faire voler les avions plus rapidement... Hedy Lamarr passe son temps à imaginer de nouvelles créations.



Hedy Lamarr dans "Ziegfeld Girl" en 1941. Crédit : The Everette Collection

La "technique Lamarr" utilisée par l'armée américaine

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hedy Lamarr s'interroge : "Pourquoi ne peut-on pas radio-guider à distance les torpilles envoyées sur les engins adversaires ?". Aidée par son ami musicien George Antheil, elle met au point le "saut de fréquences", un système de codage des transmissions. L'idée est reprise quelques années plus tard par l'armée américaine, puis est utilisée pour des technologies comme le wifi ou le Bluetooth.



Malheureusement, personne ne reconnaît l'invention de l'actrice au moment où elle la présente. "Je sais ce que j'ai fait, je me fiche de ce que les gens racontent sur moi", déclare Hedy Lamarr, à la fin de sa vie, ruinée après une descente aux enfers, entre drogues et chirurgie esthétique ratée.



Morte à l'âge de 85 ans, cette femme aux multiples visages a été rétroactivement reconnue et récompensée pour les avancées qu'elle a permis dans les nouvelles technologies et les télécommunications.