publié le 06/02/2019 à 10:15

Un symbole fort. Les élues démocrates du Congrès américain étaient habillée de blanc ce mardi 4 février lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Rendant hommage aux Suffragettes, les élues ont ainsi rappelé l'importance du combat de ces femmes s'étant battues pour le droit de vote après la Première Guerre mondiale, il y a un cent ans.



Nancy Pelosi, cheffe de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, était également vêtue de blanc, assise derrière le président américain pendant son discours. Du côté républicain, certaines parlementaires avaient quant à elle choisi de porter du rouge.

Avant l'arrivée du président républicain, plusieurs élues démocrates se sont prises en photo entre éclats de rires et applaudissements, dont les nouvelles arrivées et premières musulmanes Rashida Tlaib et Ilhan Omar.

Un "moment incroyable"

Moment de rare union et de courte détente : la mention par le président du nombre record de femmes dans la population active... et au Congrès. "Tous les Américains peuvent être fiers de voir que nous avons plus de femmes dans la population active que jamais auparavant. Et cent ans exactement après que le Congrès a approuvé un amendement à la Constitution donnant aux femmes le droit de vote, nous avons aussi plus de femmes au Congrès que jamais auparavant", a affirmé Donald Trump.



Cette déclaration a provoqué une ovation debout, des deux côtés de l'hémicycle et dans les gradins des invités. Les enfants de Donald Trump, dont sa fille Tiffany, également vêtue de blanc, ont aussi chaleureusement applaudi les propos du président.



"Je pense que c'était un moment incroyable quand il a reconnu (...) le nombre historique de femmes élues au Congrès et je pense que beaucoup d'entre nous célébrions ça", a dit à l'AFP Rashida Tlaib.



Deb Haaland, élue démocrate du Nouveau-Mexique et l'une des deux premières Amérindiennes au Congrès, a quant à elle estimé que ce sont les "déclarations" de Donald Trump (sur la construction d'un mur à la frontière du Mexique, par exemple) que la population refuse, qui a "permis à ces femmes d'être élues". Un signal fort avant l'élection présidentielle de 2020 ?