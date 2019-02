publié le 05/02/2019 à 12:05

June Osborne, alias "Offred", demande à l'Amérique totalitaire, sexiste et théocratique de The Handmaid's Tale de "se réveiller". Dans un premier teaser de la très attendue saison 3 de la série uchronique, celle qui porte les habits rouge des servantes écarlates semble prête à tout pour mettre fin à ce régime insupportable imaginé par Margaret Atwood.



La séquence a été diffusée à l'occasion du Super Bowl le 4 février 2019. Le teaser prend la forme d'un spot publicitaire de cette dictature. Une voix grave et calme explique : "Le soleil se lève de nouveau sur l'Amérique, que plus de femmes vont pouvoir travailler et que des douzaines d'enfants vont naître dans des familles heureuses". Derrière ce message positif, les images montrent une autre réalité : le passé libre et heureux de l'héroïne, des femmes (pourtant de la classe dirigeante) amenée à revêtir l'habit brun des travailleuses, des flammes, le visage visiblement satisfait d'Offred et une croix gigantesque en lieu et place de l'obélisque de Washington D.C.

Hulu n'a pas encore révélé de date de diffusion (sur OCS en France) pour cette troisième saison dans laquelle l'héroïne va tenter d'abattre ce système et de sauver sa fille aînée retenue prisonnière. Si le rythme des années précédentes est maintenu, cette nouvelle saison pourrait être diffusée au printemps.