publié le 23/01/2019 à 08:21

Malgré la crise des "gilets jaunes", La République en Marche s’organise petit à petit pour les élections européennes. Son directeur de campagne, le jeune et très politique Stéphane Séjourné, jusque-là conseiller du président à l'Élysée, vient de poser ses valises au quartier général, où l’on bûche, notamment, sur la question des alliances partisanes.



Avec les juppéistes, comme avec les centristes d’AGIR ou les écologistes macron-compatibles, et même avec le MoDem - qui ne vise rien de moins que 4 à 5 places éligibles sur la liste, tout reste à négocier. Chaque semaine, depuis le mois d’octobre, son comité de pilotage se réunit d’ailleurs autour du patron du mouvement, Stanislas Guérini, pour en parler. À noter que dans les rangs du MoDem, on cherche aussi un directeur de campagne adjoint, adjoint à Stéphane Séjourné, donc, qui lui-même devrait figurer sur la liste, en position éligible.



En attendant, beaucoup de noms circulent pour la tête de liste. Depuis quelques jours l’idée est apparue que face au trio de chefs de file "juniors" annoncés par les principaux adversaires de la majorité (Jordan Bardella 23 ans pour le RN, François-Xavier Bellamy pour LR et Manon Aubry à la France Insoumise, ndlr), il vaut mieux prendre le contre-pied et jouer la carte de l’expérience.

D'où l’idée qui circule d’une candidature de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Qui pour autant n’a pas laissé penser, pour l’heure, qu’il en avait la moindre envie. Dans un style plus vert : le nom de Brune Poirson, la jeune secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique, a été évoqué lui aussi. Plus étonnant encore, côté société civile, et c’est un membre du gouvernement qui l’a confié à Vincent Derosier, la navigatrice Maud Fontenoy a été envisagée elle aussi. "Trop bébé Estrosi", m’a cependant lâché au sujet de cette Niçoise un proche du chef de l’État.

Les plus

L’Élysée songerait à remplacer son directeur de la communication sur le départ, Sylvain Fort, par 3 personnes, preuve, s’il en fallait, que son poste était mal calibré. Dans l’équipe élyséenne remaniée, une personne sera en charge des discours, l’autre prendrait la direction de la communication, et la troisième se chargerait de la presse.



Une organisation somme toute assez classique, certains diraient même "ancien monde". L’actuelle attachée de presse du Château, Sibeth N'Diaye, qui suit Emmanuel Macron depuis le ministère de l’Économie, fait l’objet de rumeurs de départ, elle aussi. "Je pense qu’on sous-estime son caractère indispensable" m’a mis en garde l’un de ceux qui connait le mieux le fonctionnement du Palais. "Son lien avec le président reste fort".



Pour le grand débat national, Daniel Cohn-Bendit a une idée : "On ne voit que toi", a-t-il dit au président de la République à propos de ses prestations récentes. Pour remédier au problème, il a donc suggéré une autre formule à pour les prochains débats : remplacer les maires par 150 français tirés au sort, instaurer un dialogue à l’abri des micros et des caméras, mais autoriser les participants à filmer s’ils le souhaitent.