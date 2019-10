"Nous sommes des femmes, des hommes, des hétéros, des lesbiennes, des homos, des parents, des jeunes, des vieux, nous venons de Paris, de banlieue, de province et même pour certains de l'étranger", revendiquent les membres du collectif Pochoirs Pour Tous.

Chaque membre a son style de pochoir et sa couleur de bombe de peinture, il suffit juste que ce soit un cœur.

publié le 13/10/2019 à 07:01

Sur l'asphalte et sur les murs, ils dessinent des cœurs de toutes les couleurs. Face aux slogans anti-PMA qui ont fleuri dans la capitale depuis le début des débats autour de son ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires, les membres du Collectif Pochoirs Pour Tous, ont décidé de recouvrir ces messages tagués, souvent à la peinture blanche, par le symbole de l'amour.

"Les messages que nous recouvrons sont essentiellement des slogans provocateurs anti-PMA qui véhiculent volontairement de la confusion sur le sujet", explique le collectif dans son manifeste. Parmi ces messages aux arguments fallacieux des chiffres qu'il juge "biaisés".

"C’est le fait d’une minorité conservatrice très active qui entretient sciemment des amalgames et avec qui il est difficile de dialoguer" complète-t-il.

Le Collectif Pochoirs Pour Tous est né en 2018, lorsque Paris accueillait les Gay Games, Jeux Olympiques de la diversité. À cette occasion, les trottoirs de la capitale ont été "jonchés de tags avec des messages pour certains à caractères discriminatoires, diffamatoires et homophobes. Les membres du Collectif ont eu honte et ont voulu agir."

Dans l'équipe, chacun a son propre style et sa propre couleur de peinture. Toutes et tous fans de street-art, ils recouvrent les tags de jour comme de nuit et documentent leurs actions sur les réseaux sociaux. "Nous resterons anonymes individuellement uniquement tant que ceux qui font ces tags le resteront", concluent-ils.