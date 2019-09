publié le 06/09/2019 à 17:33

Louane était invitée sur le plateau de Clique le 3 septembre 2019, à l'occasion du grenelle contre les violences conjugales. Pendant l'émission, la chanteuse est revenue sur les critiques de bas étage dont elle est souvent victime.

"Aujourd'hui j'ai l'habitude", a déclaré la jeune femme de 22 ans, au sujet des critiques sur son physique, de la violence symbolique dont elle est victime sur les réseaux sociaux et de la part de certains médias. "J'ai commencé à faire de la télé à 16 ans (...), les insultes et les railleries dont peuvent faire preuve les réseaux sociaux, c'était déjà le cas, quand j'avais 16 ans", a-t-elle ajouté pour répondre à Mouloud Achour. "Aujourd'hui, ça ne me touche plus, ou moins... En vrai, ça touche toujours un peu mais j'ai beaucoup plus de recul".

Louane, qui a remporté le prix de l'album RTL de l'année 2018, poursuit : "Ces gens-là, s'ils sont capables de juger uniquement sur le physique, ce n'est pas ma cible parce que je fais de la musique, je ne prétends pas être mannequin. C'est des gens qui ont du temps à perdre, c'est dommage, ça me rend triste pour eux", a conclu la jeune femme.

Anne Peichert (son vrai nom), s'est fait connaître en arrivant demi-finaliste de The Voice en 2013, puis en jouant le personnage principal de La Famille Bélier pour lequel elle a obtenu le César du meilleur espoir féminin. L'artiste a publié deux albums, Louane (2015) et Chambre 17 (2017) et actuellement elle planche sur son troisième disque.