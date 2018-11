publié le 08/11/2018 à 16:37

La réalisation est très soignée. Louane a dévoilé, jeudi 7 novembre 2018 - sur sa chaîne YouTube - le clip de Midi sur novembre. Le titre est extrait du deuxième album de la jeune chanteuse paru en novembre 2017. La jeune artiste de 21 ans - en lice pour l'album RTL de l'année - y partage un duo avec Julien Doré.





On aperçoit les deux chanteurs au beau milieu d'un immense désert. Louane se réveille dans un lit en bois, avec au-dessus d'elle un hibou. Celui-va la suivre tout au long de la musique et va même rejoindre l'artiste de 36 ans à la crinière dorée. Chacun des deux étant séparé l'un de l'autre. Ce n'est qu'une fois la chanson terminée que Louane et Julien Doré se retrouvent.

Louane - album éponyme de la chanteuse - a connu un très large succès puisqu'il a été certifié disque de platine (plus de 500.000 copies vendues). Elle s’est entourée d'un casting prestigieux d'auteurs compositeurs. Des plumes d'artistes confirmés comme Benjamin Biolay ou Julien Doré, ainsi que de paroliers de sa génération à l'instar de Tim Dup ou Vianney.