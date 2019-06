La parole sur les violences sexuelles se libère avec le hashtag "Me Too"

Après la journée des droits des femmes, la journée des droits des hommes ? Selon Alfonsa Alfano, conseillère départementale déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le département du Bas-Rhin, cette journée est bien nécessaire et sera même organisée le 19 novembre prochain sur le territoire, peut-on lire à la page 30 du numéro 117 du magazine du conseil départemental.

"Le Département du Bas-Rhin s'engage pour l'égalité femmes-hommes, mais également hommes-femmes. Les inégalités sont présentes des deux côtés. Nos différences ne doivent pas être considérées comme des faiblesses mais comme des richesses car nous sommes complémentaires", estime la conseillère dans ce numéro.

Alors après avoir organisé "le 8 mars une journée dédiée aux femmes", le Département s'engage également à mettre en place "une journée dédiée aux hommes". Une initiative qui existe depuis 2018, peut-on lire dans un article de 20 minutes.

Le court encadré du magazine n'est pas passé inaperçu. Sur Twitter, où la sphère féministe est très présente et active, le Collectif National pour les Droits des Femmes, composé de plusieurs associations, dénonce l'ignorance d'Alfonsa Alfano.

Un discours jugé masculiniste

"Ces dernières années, les femmes sont beaucoup mises en avant ", s'est justifiée sur le site de 20 minutes la conseillère départementale. "J’ai toujours été confrontée à des hommes qui me disent : 'Et nous, et nous ?', parce qu’on ne s’occupe pas assez de leurs problèmes", a-t-elle ajouté, citant par exemple les quelque cas d'hommes battus mais aussi "les pères négligés, notamment lors des affaires de divorces, beaucoup sont privés de leurs enfants ou de leurs droits".

Le discours de la conseillère n'est alors pas sans rappeler ceux des masculinistes, comme le souligne l'historienne du féminisme Françoise Picq à 20 minutes. "Sous prétexte de défendre l’égalité, on met sur le même plan des discriminations érigées en système qui touchent les femmes, une réalité appuyée par des chiffres, et des histoires individuelles qui touchent des hommes mais qui ne sont pas systématiques", précise-t-elle.