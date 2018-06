Out d'or : RTL Girls reçoit le prix de la "rédaction engagée"

publié le 19/06/2018 à 22:38

Pour sa deuxième édition, la cérémonie des Out d'or a récompensé ce mardi 19 juin les artistes, les journalistes et les personnalités ayant incarné une représentation positive des personnes LGBTI. Cette année, cinq rédactions concouraient dans la catégorie "rédaction engagée" : RTL Girls, Brut, Rue 89 Lyon-Hétéroclite, Libération et Franceinfo.fr.



C'est donc RTL, par le biais de son label RTL Girls, qui a reçu le prix dans cette catégorie. RTL Girls informe et dialogue avec les jeunes femmes qui feront le monde de demain. Le site le portrait de femmes inspirantes, leurs témoignages et propose des décryptages pour permettre à chacune de se réaliser pleinement. Arièle Bonte, journaliste et responsable de RTL Girls, explique que la mission du site est "de raconter, analyser, décrypter, l'actualité sous le prisme du genre et des inégalités, briser les tabous et les injonctions liés au corps des femmes comme à leur sexualité et donner la parole à de nouveaux rôles modèles de réussite, engagées pour l'égalité".

En couvrant l'ensemble de ces sujets, il est vite apparu aux yeux des journalistes de RTL Girls qu'il était "pertinent et surtout nécessaire, d'élargir notre champ d'observation, là où les inégalités se rencontrent et s'accumulent pour : les femmes noires, les femmes musulmanes, les personnes handicapées, les homosexuel(le)s, les personnes trans et toutes les autres issues de la communauté LGBTQ+", conclut Arièle Bonte.