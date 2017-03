Le lexique du genre : de "transgenre" à '"fluide", d'autres réalités à saisir

publié le 21/03/2017 à 10:57

Plus question de fermer les yeux. Alors que, pendant des millénaires, la binarité masculin-féminin établie a réussi à ne jamais être remise en question, ces dernières années ont mis les idées reçues à rude épreuve. De plus en plus, une nouvelle gent, celle qui ne se retrouve pas toujours dans les deux modèles proposés, quitte sa discrétion pour nous rappeler - ou nous apprendre - que tout n'est pas si simple.



Laverne Cox, actrice transgenre, en couverture de Time. Caitlyn Jenner, anciennement Bruce, faisant son coming-out en Une de Vanity Fair. Avery Jackson, fillette de 9 ans, mise en avant par un numéro de National Geographic titré "La révolution du genre"... ces célébrités médiatisent leur communauté, qu'on regroupe sous le sigle LGBTQI+, dans sa forme la plus complète, soit "lesbienne, gay, bisexuels, trans, queer, intersexe et plus", dans le détail.

Il existe une foultitude de manières d'identifier sa sexualité, son genre ou son absence de genre. Parce que ces appellations restent encore un vocabulaire d'initiés, et que l'acceptation passe par la compréhension, voici un lexique qui se propose de revenir sur certaines définitions de base pour comprendre celles et ceux qui se définissent différemment.

2014 - @Lavernecox becomes the first transgender person to appear on the cover of Time Magazine #LGBTQ #LGBTQHistoryMonth pic.twitter.com/tzd6rkzARn — Cortland LGBT Center (@CortlandLGBT) October 30, 2016

Beaucoup des définitions qui suivent ne sont pas arrêtées. C'est ce qu'a expliqué Billie, membre d'une association LGBTQ, à Girls : "Pour plusieurs de ces appellations, il y a des variations dans la définition. Cela dépend beaucoup de l'appropriation que les personnes concernées se font du terme. Il y a toujours des nuances, qui peuvent être très difficiles à saisir." Nous avons tenté d'offrir des définitions aussi générales que possible.

Cis, trans, fluide ?

Sexe et genre : Bien qu'intrinsèquement liées, ces deux notions doivent être différenciées. Comme le rapporte le site Genre en action, La sociologue Béatrice Borghino s'est employée, en 1999, à souligner ce qui les différencie. "Sexe" sépare le masculin et le féminin d'un point de vue biologique. Le "genre", quant à lui, correspond à tous les éléments culturels qui s'appliquent à chacun des sexes et à la manière dont ils sont perçus et ressentis pour tout-un-chacun. De fait, le sexe d'une personne ne correspond pas nécessairement à son genre.



Assignation sexuelle : C'est ce qui correspond à la lettre "M" ou "F" sur la carte d'identité, soit le sexe d'une personne déclarée à sa naissance. Quel que soit le genre auquel une personne s'identifie, nous sommes toutes et tous des personnes AMAB ("Assigned male at birth", "Assigné garçon à la naissance") ou AFAB ("Assigned female at birth", "assignée fille à la naissance"). Cette appellation prend son importance lorsque le sexe assigné à une personne à la naissance ne correspond pas au sexe auquel il ou elle s'identifie.



Cisgenre : Se dit d'une personne dont l'identité de genre correspond à celle qui lui a été assignée à la naissance. En des termes plus concrets, une femme cisgenre est une femme qui se sent bien dans ce corps de femme dans lequel elle est née - il en va de même pour les hommes.



Transgenre : Se dit d'une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance ou ne la définit pas complètement. Ce terme générique englobe de nombreuses variantes, puisqu'il correspond à tous les degrés d'identification au sexe opposé, qu'il y ait eu, ou non, une opération chirurgicale ou un traitement hormonal pour opérer la transition d'un sexe vers l'autre. De nombreux membres de la communauté trans préféreront ce terme au désuet "transsexuel", qui ramène à une vision pathologique de cette identité. Rappelons que le transgénérisme a été retiré par décret de la liste des affections psychiatriques en France en 2010. Un pas qu'est en passe de franchir l'OMS, comme le rapport BFM.



F to M, M to F ("Female to Male", "Male to Female") : Désigne le sens de la transition d'une personne qui a entamé les démarches (hormonales ou chirurgicales) pour rejoindre le sexe auquel il ou elle s'identifie.



Non-binaire : Terme parapluie englobant différentes identités de genres qui s'opposent à la binarité homme-femme. Visualisez une ligne droite : tout à gauche se trouvent les femmes tandis que les hommes sont tout à droite. La personne non-binaire se situera quelque part sur ce spectre, mais pas sur l'une des deux extrémités : ni totalement masculine, ni totalement féminine, voire complètement étrangère à cette binarité.



Agenre : Se dit d'une personne qui ne s'identifie pas à un genre en particulier. Elle n'est pas nécessairement mal à l'aise dans le corps dans lequel elle est née, mais ne cherche pas à se définir comme un homme ou une femme. Tagath, dans un texte explicatif publié sur le site Asexualité-s, se définit comme suit : "Je ne suis ni un homme, ni une femme, ni entre les deux." On parle également de "genre neutre". Tandis que la non-binaire peut se trouver n'importe où sur la ligne horizontale évoquée précédemment, la personne agenre ne se situe même pas sur ce spectre.



De genre fluide : Lorsque le genre peut varier de masculin à féminin. C'est le cas d'Anna, qui s'est confiée au Quatre heures dans un article consacré au genre fluide, explique les fluctuations de son identité de genre : "J’ai des périodes, très rares, où je suis clairement une fille et des périodes où je suis plus ou moins un garçon. Mais le plus souvent, je suis de genre neutre."