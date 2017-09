"Hétéro", "Bi", "Pan"... Le lexique des sexualités

publié le 21/09/2017 à 15:28

Il n'y a pas que l'hétérosexualité dans la vie. En témoignage ce sigle, LGBTQIA+, qui tente d'inclure en une poignée de lettres toutes les orientations et identités sexuelles possibles.



Lorsque l'on creuse un peu le sujet, on découvre alors qu'au-delà des "lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexe et asexuel", d'autres mots se cachent derrière ce "+" final que l'on comprend comme une invitation à l'ouverture. Celle de l'esprit mais aussi, et surtout, celle de la langue française (et parfois franglaise) d'une communauté qui joue avec les lettres pour inventer des termes correspondant au plus près de leur réalité.

Girls vous propose de reprendre les bases et d'élargir son lexique à tous ces mots qui n'existent pas (encore) dans le dictionnaire mais qui font partie du quotidien de celles et ceux qui les utilisent.

Qu'est-ce que l'orientation sexuelle ?

Orientation sexuelle : cette expression née dans les années 1970 a "évolué avec le temps", explique le dictionnaire du Larousse qui la définit également comme une "création culturelle" : "Elle peut désigner le désir affectif et sexuel, l'attirance érotique pour les personnes de même sexe (homosexualité), de sexe opposé (hétérosexualité) ou indifféremment pour l'un ou l'autre sexe (bisexualité)."



Le dictionnaire de référence nuance cependant son propos en expliquant que "les étiquettes d'homo/hétéro/bisexuel deviennent vides de sens" lorsque l'on se rend compte dans la "variété des combinaisons possibles" en terme d'orientation sexuelle et d'identité sexuel.



Pour en savoir plus sur le sujet du genre et de l'identité sexuelle, consultez notre "lexique du genre".





Gay, Bi ou Pan ?

Hétérosexualité : désir et attirance sexuelle pour des individus de sexe opposé (par opposition à homosexualité).



Homosexualité : désir et attirance sexuelle pour les personnes de son sexe (par opposition à hétérosexualité).



Gay : issu de l'américain et désigne un homme homosexuel.



Lesbienne : désigne une femme homosexuelle.



Queer : réappropriation du terme anglais qui veut dire "bizarre" ; il s'agit d'un terme inclusif pour toutes celles et ceux faisant partie de la communauté LGBTQIA+.



Bisexualité : attirance sexuelle pour les personnes de son sexe et de sexe différent.



Pansexualité : comme nous l'avions déjà expliqué, une personne pansexuelle est attirée (sexuellement, sentimentalement et psychologiquement) par tous les genres existants (au-delà de la vision binaire selon laquelle il n'y aurait, pour certains, seulement deux genres : le masculin et le féminin).

Miley Cyrus, porte-parole de la pansexualité et de l'ouverture d'esprit Crédit : Converse/Cover Images/SIPA

Intersexualité : un individu est qualifié d'intersexe lorsqu'il coexiste chez lui des caractéristiques sexuels à la fois mâles et femelles. Il est donc impossible de définir précisément à quel "sexe biologique" ce dernier appartient.



Hermaphrodisme : Il s'agit de la "présence normale et fonctionnelle des deux sexes dans le même individu, animal ou végétal, qui produit les deux catégories de gamètes, mâles et femelles", explique le Larousse.



Le site du MAG précise que "chez les êtres humains, il n'existe pas de cas dont la condition corresponde à cette définition". En effet, l'espèce humaine ne peut, comme l'escargot par exemple, s'auto féconder.



Asexualité : une personne asexuelle "ne ressent pas d'attirance sexuelle pour les autres", peut-on lire sur le site AVEN Francophone.



Demisexualité : ce terme désigne une personne "qui ne ressent d’attirance sexuelle pour une autre personne qu’après avoir formé un lien émotionnel fort avec celle-ci", nous apprend le site de l'association MAG.



Coming out : lorsqu'une personne fait son "coming out", c'est qu'elle officialise, rend public son orientation sexuelle (qui n'est donc pas hétérosexuelle) ou bien son identité de genre.



Outing : "outer" quelqu'un, c'est rendre public son orientation sexuelle ou identité de genre sans son consentement.