À Kiev, capitale de l'Ukraine, la marche n'a duré que quelques dizaines de minutes le 17 juin 2018. Placé sous une importante sécurité policière, le défilé a dû être interrompu à cause d'opposants nationalistes.

À Kiev, capitale de l'Ukraine, la marche n'a duré que quelques dizaines de minutes le 17 juin 2018. Placé sous une importante sécurité policière, le défilé a dû être interrompu à cause d'opposants nationalistes. Crédits : Genya SAVILOV / AFP | Date :

Première sportive à faire son coming-out au début des années 1980, la célèbre joueuse de tennis américaine Billie Jean King, dont l'engagement pour la récemment été adapté au cinéma dans "Battle of the Sexes", était présente à la Pride de New-York.

Première sportive à faire son coming-out au début des années 1980, la célèbre joueuse de tennis américaine Billie Jean King, dont l'engagement pour la récemment été adapté au cinéma dans "Battle of the Sexes", était présente à la Pride de New-York. Crédits : KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Les acteurs et actrices de la série "Sense8" ont participé à la Pride de West Hollywood, le 10 juin 2018.

Les acteurs et actrices de la série "Sense8" ont participé à la Pride de West Hollywood, le 10 juin 2018. Crédits : Michael Bezjian / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Le 24 juin, des milliers de personnes ont défilé à New-York pour la traditionnelle "Pride". Dans le cortège, on a pu retrouver Peppermint, Sasha Velour et Miz Cracker, drag queens stars de l'émission de télé-réalité "RuPaul's Drag Race".

Le 24 juin, des milliers de personnes ont défilé à New-York pour la traditionnelle "Pride". Dans le cortège, on a pu retrouver Peppermint, Sasha Velour et Miz Cracker, drag queens stars de l'émission de télé-réalité "RuPaul's Drag Race". Crédits : Steven Ferdman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Le 24 juin, des milliers de personnes ont défilé à New-York pour la traditionnelle "Pride". Dans le cortège, on a pu retrouver Peppermint, Sasha Velour et Miz Cracker, drag queens stars de l'émission de télé-réalité "RuPaul's Drag Race".

publié le 30/06/2018 à 11:38

Le cortège parisien de la Marche des Fiertés va s'élancer, ce samedi 30 juin. En juin, le Mois des fiertés, des défilés ont eu lieu partout dans le monde pour célébrer la communauté LGBTQ+ et pour défendre les droits des personnes lesbiennes, gays, bi, trans et queer.



De New-York, où plusieurs stars ont rejoint le cortège, au défilé de Chennai, en Inde, en passant par Hollywood, où les acteurs de la série Sense8 ont célébré la tolérance, la mobilisation pour dire non aux LGBTphobies a rassemblé des millions de personnes autour du globe.

En France aussi, des milliers de personnes ont participé aux événements, comme à Lyon, le 16 juin, où le cortège a finalement pu traverser un quartier du centre-ville, malgré la présence de groupuscules violents d'extrême droite.

À quelques heures de la marche parisienne, revivez en images les défilés du Mois des Fiertés tout autour du globe.