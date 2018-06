publié le 22/06/2018 à 15:25

Il est le premier acteur transgenre à jouer dans une série française. Chaque soir, plus de trois millions de téléspectateurs retrouvent Jonas Ben Ahmed sur France 3, dans Plus belle la vie, où il interprète le rôle de Dimitri, un jeune homme lui-même trans.



Élu personnalité LGBT de l'année, lors de la cérémonie des Out d'Or qui célèbre la visibilité des personnes lesbiennes, gays, bis et trans, ce mardi 19 juin, Jonas Ben Ahmed est devenu un modèle pour les jeunes qui s'interrogent sur la transidentité. Le comédien échange régulièrement avec ses fans qui lui affichent son soutien sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, il vient de partager une photo de lui avant sa transition pour montrer le chemin qu'il a parcouru pour réussir à s'accepter. "C'était il y a 6 ans, jours pour jours. 'Certaines choses changent. Mais d'autres ne changeront jamais. Tant qu'il restera un souffle de vie, il y aura toujours un vent d'espoir'", écrit-il pour accompagne le cliché.



"Il faut y croire, et continuer à y croire", a réagi le jeune homme au magazine Komitid, après la remise des prix des Out d'Or. "Il faut oser être. Enfin, il faut être tout court. C'est ce qu'il y a de plus beau. Je me suis épanoui en étant moi et je le souhaite à tout le monde", a réagi le jeune homme