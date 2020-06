Rubix S&I présente le Pod Sentinel qui contrôle la salubrité de notre environnement

publié le 14/06/2020 à 08:30

Le Pod sentinelle est un boîtier bardé de capteurs en tout genre et doté d'une intelligence artificielle très performante. Il est capable d'analyser des bruits, des odeurs, des particules et de mettre en oeuvre la parade en cas de danger. Par exemple, il sait reconnaître environ 200 odeurs - urine, vomis, rat crevé - et il va alors déclencher une alerte auprès des services de nettoyage.

Le Pod sentinelle mesure aussi la pollution et l'humidité ce qui peut permettre d'intervenir dans le cadre d'une crise comme le coronavirus. Bien sûr l'appareil ne détecte pas la présence du virus mais on sait que les toutes petites particules qu'on émet, les aérosols, peuvent rester en suspension dans l'air plusieurs minutes. Elles sont chacune très peu infectantes mais elles peuvent s'agglutiner sur d'autres particules et le devenir. Donc, si on réduit la pollution, on diminue le risque d'infection.

Le Pod sentinelle est donc capable, quand il détecte de la pollution ou de l'humidité dans l'air, de déclencher les systèmes d'aération, de filtration de particules afin de revenir à une situation normale.

Le boîtier grâce à son intelligence artificielle peut enregistrer des empreintes olfactives. Il suffit de lui faire sentir, de lui indiquer ce que c'est et il va identifier l'odeur. Par exemple, vous pouvez lui faire apprendre l'odeur du désinfectant que vous utilisez dans votre entreprise et il va être en mesure de vérifier si le ménage a bien été fait. Il va analyser l'odeur dans une pièce et s'il trouve que "ça ne sent pas le propre", s'il ne trouve pas suffisamment de traces de nettoyant dans l'air, le Pod sentinelle appelle le personnel de ménage.

Ce type de boîtier intelligent est destiné aux aéroports, aux halls de gares. On peut également l’installer dans les entreprises, les supermarchés etc... Un Pod sentinelle est capable de gérer une surface de 100 à 200 mètres carrés.