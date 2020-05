MZ Technolopgie invente le clavier hologramme pour ne plus toucher les touches de l'ascenceur

On n'arrête pas le progrès 31/05/2020

publié le 31/05/2020 à 08:31

MZ technologie est partie d'une simple constatation : en France chaque jour, nous effectuons 100 millions de trajets en ascenseur, ce qui représente autant d'occasions de poser nos doigts, sales ou pas - infectés ou pas sur les touches et donc de nous contaminer ou de contaminer les autres. MZ technologie a donc trouvé la parade : l'ascenseur monte et descend sans qu'on touche les touches.

L'entreprise a développé un clavier en hologramme donc un clavier qui flotte dans l'air et sur lequel apparaissent les différentes touches. On utilise ce clavier virtuel flottant comme un vrai clavier. On appuie sur la touche qui correspond à l'étage qu'on souhaite rejoindre. C'est un peu comme dans un film de science fiction.

>

Un hologramme n'est pas palpable donc l'utilisateur appuie dans le vide, n'a absolument aucun ressentis physique. Cependant le bouton sur lequel vous appuyez va changer de couleur pour vous indiquer que vous avez bien appuyez dessus. En parallèle, le vrai bouton physique va s'activer sans que vous ayez à le toucher.

Pour utiliser ce clavier hologramme, il suffit d'insérer un boîtier, une Holo-Box dans la paroi de l'ascenseur ou sur le pallier pour appeler l'ascenseur.

Cette technologie peut bien sûr être installée sur d'autres appareils ayant un clavier. Bientôt d'ailleurs l'entreprise devrait présenter un distributeur de billets de banques avec ce clavier hologramme. On peut aussi l'imaginer sur les machines à café, dans les bus pour activer le bouton qui permet de demander au chauffeur de s'arrêter au prochain arrêt. En réalité, on peut imaginer installer ce type de clavier hologramme partout où il y a un clavier physique que doit utiliser le public.

En revanche, cette technologie ne peut-pas être utilisée par des personnes non voyantes comme c'est le cas aussi avec les affichages virtuels ou les claviers tactiles comme ceux des smartphones. C'est pour cela que dans le cas des ascenseurs, les claviers physiques sont conservés.