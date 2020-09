publié le 11/09/2020 à 11:51

Deux ans après le disque Plan B et un an après le succès de son deuxième film La vie scolaire, Grand Corps Malade publie aujourd'hui Mesdames, un album intégralement composé de duos avec des femmes.

Et qu'on se le dise, il ne s'agit pas d'un album parenthèse. Ce disque est un projet audacieux de 9 duos portés par un tube, envoyé en éclaireur, le morceau Mais je t'aime enregistré avec l'humoriste star d'Instagram Camille Lellouche. Il est devenu le succès inattendu de l'été. 30 millions de vues sur YouTube. Une très jolie surprise pour Grand Corps Malade.

"Moi je suis un artiste qui est bien reçu par les médias, mais je ne passe pas beaucoup sur les radios, sur les plages musicales et là d'un seul coup ce titre est passé sur beaucoup de radios, des radios de jeunes, d'adultes. Certains ont appelé ça le tube de l'été, raconte Grand Corps Malade. Mais on parle d'une valse donc c'est étonnant. C'est la magie d'une chanson. Tu ne sais pas pourquoi, d'un seul coup il y a l'alchimie entre deux voix, un texte, un thème..."

Comment est né ce septième album ? Il n'y a pas vraiment eu d'étincelles. Juste l'envie de porter un message et de confronter son parler-chanter âpre à la douceur de voix féminines. "J'aime le concept du duo, marier deux voix. "On vit dans une société où on se rend compte que la femme n'a pas toujours les mêmes droits. Cette inégalité est incroyable. Elle est là, bien présente, rappelle l'artiste. J'ai pas attendu les mouvements "MeToo" et "BalanceTonPorc" pour m'en rendre compte. Ces inégalités elles perdurent. Donc ce disque s'appelle Mesdames, c'est en l'honneur des femmes mais ce n'est pas un manifeste féministe à chaque titre, avec mes partenaires on a abordé plein de thèmes différents, le maître-mot était l’éclectisme."

> M E S D A M E S - Grand Corps Malade

Avec Véronique Sanson, Grand Corps Malade rend hommage aux sœurs. Le slameur a voulu faire du sur-mesure. Il a rencontré chacune de ses invitées, ils ont choisi ensemble le thème, certaines ont même coécrit avec lui le texte. Avec Laura Smet, il chante une rencontre lors d'une soirée. Avec Suzane, il se met dans la peau d'une femme "pendant 24 h". Et avec Louane, il slame les épreuves de la vie.

Et bonne nouvelle, Grand Corps Malade nous a promis qu'il ferait tout pour monter sur scène un soir ou deux avec toutes les femmes du projet.

> MAIS JE T'AIME - Grand Corps Malade & Camille Lellouche