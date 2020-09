Emmanuelle Béart : "Ce à quoi j’aspire aujourd’hui, c’est le calme"

publié le 05/09/2020 à 14:23

Une femme engagée, une grande actrice, mais aussi une "fille de"… Emmanuelle Béart était l’invitée du Journal Inattendu ce samedi 5 septembre, et a fait tomber l’armure. Très sensible à la condition des gens défavorisés dans les banlieues elle a souhaité recevoir Jean-Louis Borloo. Pour l’ancien ministre de la ville, auteur d’un rapport sur les banlieues 2018, la France a tort de ne pas se donner les moyens de réconcilier la nation.

Le grand projet d’Emmanuelle Béart cette année a été de faire revivre l’œuvre de son père. Avec sa sœur Eve, elle a sorti pour la première fois l’Intégrale de Guy Béart, plus 440 titres remasterisés, et un album tribute avec 20 chansons reprises par les plus grands artistes français : Alain Souchon, Laurent Voulzy, Julien Clerc, Clara Luciani, Maxime Le Forestier, Vianney… Vianney de qui son fils dit qu’il lui fait penser à "Papy Guy".



Emmanuelle Béart sera aussi au cinéma à l’affiche de L’Etreinte avec Vincent Dedienne en février 2021. Après avoir été dirigée au cinéma par les plus grands réalisateurs, avoir joué dans d’innombrables films et pièces de théâtre, avoir fait revivre l’œuvre profonde de son père, ce à quoi elle aspire par-dessus tout aujourd’hui, c’est "trouver le calme", dans ce monde bouleversé.