publié le 02/07/2020 à 19:20

Si Véronique Sanson a profité de son confinement pour se reposer et "ne rien faire", elle n'a cependant pas tout a fait chômé. Elle prépare actuellement un album, qui devrait sortir en 2021. "Je vous le promets", a-t-elle dit sur l'antenne de RTL.

La chanteuse n'en a pas dit beaucoup plus, et a laissé planer le mystère sur ce projet d'album et les thèmes qu'elle y abordera. En septembre, elle sortira également un morceau en duo avec Grand corps malade, qui s'appellera Une sœur.

Et pour ceux qui veulent la voir en live, Véronique Sanson sera en concert au Parc des oiseaux, à Villars-Les-Dombes, le 10 septembre prochain.

Au micro de RTL, la chanteuse a avoué n'avoir pas composé durant le confinement. "J'ai beaucoup aimé cette période car c'était une excuse à ma paresse, je n'étais pas obligée de faire des choses et de voir des gens", a-t-elle raconté.

"Qu'on ne puisse pas se serrer la main, qu'on ne puisse pas s'embrasser, pour moi ça a été une horreur", poursuit l'artiste, qui a regretté ne pas pouvoir participer aux festivals cet été.