Erik Orsenna : "Je suis plus triste que je n’en ai l’air "

publié le 18/01/2020 à 15:36

Erik Orsenna était samedi 18 Janvier le rédacteur en chef du Journal inattendu. Académicien, prix Goncourt, de la plume de Mitterrand à sa mission d’ambassadeur de la lecture, ce passionné de la mer semble avoir eu mille vies qu’il a mené avec un seul maître mot : l’Amour.



L’amour d’apprendre, l’amour des autres et l’amour des femmes. Avec "Briser en nous la mer gelée", son dernier roman il nous raconte l’histoire d’un amour fou qui débute dans le bureau d’un juge aux affaires familiales pour se terminer dans le détroit de Béring.

À l’Académie Française, Erik Orsenna occupe le fauteuil N°17. Celui de Jacques-Yves Cousteau, sacré clin d’œil du destin pour ce passionné de la mer. On a d’ailleurs beaucoup parlé des océans et de leur pollution par les micro-plastiques avec Stéphanie Clémant-Grandcourt, la directrice du développement de la fondation Tara dont l’auteur de "L’exposition coloniale" est le parrain. Ce fauteuil N°17 de l’Académie était aussi celui de Louis Pasteur et c’est pour cette raison qu’Erik Orsenna soutient l’institut Pasteur. Son reportage inattendu nous a emmené dans le laboratoire de Thomas Bourgeron qui travaille avec plusieurs dizaines de chercheurs sur les gênes de l’autisme.



Une heure d’émission au cours de laquelle sa malice et son amour des mots comme des femmes ont pu s’exprimer. Et pourtant, à une question d’Édouard Baer sur sa gourmandise, son envie, son entrain perpétuel il a reconnu presque gêné : "Je suis plus triste qu’il n’y parait".

Pas de quoi gâcher l’ambiance de l’émission qui s’est achevée avec un coup de fil inattendu, celui de son ami de longue date, l’ancien directeur du Monde, Eric Fottorino qui a estimé que "Briser en nous la mer gelée" était un grand roman sur l’amour.