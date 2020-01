Edouard Baer : "Je suis un solitaire de groupe !"

publié le 11/01/2020 à 15:17

Edouard Baer était samedi 11 janvier l'invité du "Journal inattendu" au moment où il reprend la scène au théâtre Antoine à Paris. "Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce" racontent l'histoire d'un acteur qui déserte son spectacle et trouve refuge dans le théâtre voisin.Mais Edouard Baer n'a pas déserté le studio, au contraire.

On retiendra une météo de 13h qui restera dans les annales de l'émission, un reportage inattendu chez les zadistes de Notre Dame des Landes, deux ans après l'abandon du projet d'aéroport, et la venue d'une personnalité truculente et respectée de l'art contemporain, le peintre et décorateur Jean-Paul Chambas. L'occasion pour cet artiste de raconter une nuit d'ivresse avec Jim Morrison, peu de temps avant la disparition du chanteur des Doors.

Une émission poétique et drôle à l'image d'Edouard Baer qui a répondu à une question de l'invité de la semaine précédente, Isabelle Mergault. Interrogé sur son image de solitaire mondain, il a rétorqué : "Non, pas mondain... Je suis un solitaire de groupe ! ". Et l'émission s'est achevé avec une surprise de taille : Jean-Loup Dabadie. L'auteur de centaines de chansons immortelles comme "Femmes je vous aime" ou "On ira tous au Paradis" est intervenu au téléphone pour évoquer son amitié avec Edouard Baer.