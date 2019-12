publié le 14/12/2019 à 14:51

Onze jours avant la sortie en salle, le mercredi 25 décembre, du film La Vérité, Juliette Binoche était l'invitée exceptionnelle du Journal Inattendu, samedi 14 décembre. Cinéma, théâtre, danse et même chant, l'icône du cinéma français, est aussi une femme passionnée et engagée.

Pour parler d'écologie, elle a invité le créateur du "Groupe national de surveillance des arbres, Thomas Brail. Après la démission de Nicolas Hulot, ce militant avait passé 28 jours dans un arbre devant le ministère de l’Écologie. Juliette Binoche lui avait d’ailleurs fait une petite visite haut-perchée.



Cet engagement vert s’était aussi traduit par un appel lancé dans le journal Le Monde et signé par 200 personnalités pour une action "ferme et immédiate" face au "plus grand défi de l’histoire de l’humanité". Appel lancé avec l’astrophysicien Aurélien Barrau qui est intervenu en fin d’émission.



Juliette Binoche a également pu rappeler son engagement féministe. "Je crois qu'on devrait tous l'être. Féministe, ce n'est pas contre les hommes, explique-t-elle. Il faut clarifier, c'est juste remettre à plat des droits qui ont été mis de côté depuis quelques siècles. Les hommes doivent donner de la place aux femmes".

Quant au concours Miss France qui a lieu en soirée, elle "comprend qu'une belle femme c'est toujours merveilleux à regarder. Mais je trouve que c’est chosifier la femme, c'est chosifier le corps. On n'est pas qu'un corps, il y a quelque chose dedans. On met une importance... On a tous envie d'être beau évidemment, mais je pense qu'il y a d'autres urgences".