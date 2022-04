La chronique de Laurent Gerra du vendredi 22 avril

Laeticia Hallyday, veuve de notre Johnny national, fait face à une colossale ardoise fiscale à régler. Après avoir appris le montant des arriérés d'impôts qu'elle a à payer, elle a demandé de l'aide à Johnny dans ses prières. "Mamour, mamour, tu m'entends ? Mamour c'est moi, c'est au sujet des impôts, je leur dois 34 millions, à cause de la tournée 2009/2010 que tu n'as pas payée", dit-elle. "Oooooh ! Ils disent n'importe quoi, j'ai toujours payé ma tournée", lui répond le chanteur.

Le ton ne cesse de monter entre la France et la Chine, faisons le point avec le représentant officiel de la France en Chine, Jean-Pierre Raffarin. "Trêve de courbettes car l'heure est grave, rien ne va plus entre nous et le vénérable guide de l'Orient rouge, j'ai nommé notre ami Xi Jinping", dit-il.

De son côté, le philosophe Alain Finkielkraut, imité par Laurent Gerra, est venu exprimer son aversion envers les personnes transgenres : "Je n'ai pas envie de porter une robe et des talons. Si on n'y prend pas garde, ça viendra. Je n'ai pas envie de me faire réveiller un matin par la brigade des transes", dit-il.