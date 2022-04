La chronique de Laurent Gerra du mercredi 20 avril

En prévision du débat de ce soir, les deux candidats se sont soigneusement préparés. Alors que Marine Le Pen a choisi de s’isoler à la campagne, Emmanuel Macron a retrouvé sa coach habituelle : son épouse. "Vas-y, Emmanuel, on commence par les exercices de prononciation", démarre Brigitte Macron. "Dix Dindons Dodus. Dix Dindons Dodus. Mais Brizite, on va jamais parler de dindons dodus au débat", rétorque Emmanuel Macron. "Avec la grippe aviaire, on ne sait jamais".

Le présidant-candidat livre une campagne de terrain et se rend partout à la rencontre des Français. Mais les Français, justement, qu’en pensent-ils ? "3615 code qui n’en veut du Macron ? Avec aujourd’hui mon gars Bruno Lochet. Il parait que toi, tu l’as rencontré, Emmanuel Macron ?", demande Morel. "Quand je l’ai vu avec son équipe j’ai d’abord cru que c’étaient des témoins de Géovah, et finalement je l’ai reconnu".