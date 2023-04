Pays-Bas : un site de e-commerce nous plonge dans un futur où la pénurie d'eau fait flamber les prix

Un épi de maïs de 35 grammes à 129,90 dollars (118 euros). Deux cubes de fromage à 109 dollars (100 euros). Cinq grains de riz ou une fiole d'eau pour 198 dollars (180 euros). The drop store (traduire "le magasin de la goutte") amène le consommateur dans une dimension parallèle... ou futuriste ! Initié par le ministre des Affaires étrangères néerlandais, Wopke Hoekstra, ce site met en scène une enseigne de vente en ligne "dans un avenir où l'eau se fera rare".

Les produits présentés le sont tous en très petite quantité, mais à des prix exorbitants, "pour que les consommateurs comprennent la valeur de l'eau", explique Eduardo Marques, chef de projets dans l'agence de marketing Publicis Benelux, à l'origine de cette campagne, dans le magazine Dezeen. D'ailleurs, chaque produit indique le nombre de litres d'eau nécessaires à sa production et les différents obstacles auxquels il faudra faire face pour les produire à l'avenir (sécheresse, pollution, etc.).

Et la campagne va encore plus loin que la simple sensibilisation à la valeur de l'eau puisque The drop store alerte plus largement sur le changement climatique et la pollution et renvoie même vers différentes organisations, comme WWF ou les Nations unies, qui apprennent aux consommateurs à raisonner leur consommation d'eau.

Cette campagne intervient alors qu'une inondation catastrophique a touché les Pays-Bas récemment et que des restrictions à l'usage de l'eau sont en vigueur dans certaines régions. "Ce sont des indicateurs importants que nous ne sommes pas loin de la crise de l'eau en tant que pays", déplore The drop store. Une situation qui rappelle malheureusement celle de la France.

