Crédit : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC / Clay Enos / TM & (c) DC Comics

publié le 13/06/2018 à 17:10

Wonder Woman officialise la suite de ses aventures. Sur Twitter, la réalisatrice Patty Jenkins et l'actrice Gal Gadot (Wonder Woman) ont partagé les premières images officielles de Wonder Woman 84.





D'abord appelé Wonder Woman 2, le film se nommera en réalité Wonder Woman 84, puisqu'il se déroulera pendant la Guerre froide. Sur la première photo, on voit d'ailleurs Diana Prince face à de nombreux écrans de télévision qui retransmettent des événements de cette époque, dont l'une sur Donald Reagan, le président des États-Unis.

La seconde image pourrait surprendre certains fans puisqu'elle est centrée sur Steve Trevor (Chris Pine). Le grand amour de Wonder Woman reviendra donc bel et bien des morts pour Wonder Woman 84. Le pilote américain, en tenue kaki, a l'air complètement perdu dans cet univers. Reste à savoir comment la réalisatrice Patty Jenkins compte mettre en scène sa résurrection.

Diana Prince / Wonder Woman est incarnée par Gal Gadot
Steve Trevor (Chris Pine) sera bien de retour dans la suite des aventures de l'Amazone