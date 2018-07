Debbie Reynolds jouait dans la série américaine "Will & Grace", diffusée entre 1998 et 2006

1964, Debbie Reynolds incarne Margaret Brown dans la comédie musicale "The Unsinkable Molly Brown" ("La Reine du Colorado").

1962, Debbie Reynolds et Gregory Peck dans "La conquête de l'Ouest" dans lequel elle joue Lilith 'Lily' Prescott.

1952, Debbie Reynolds incarne Kathy Selden dans la mythique comédie musicale "Singin'in the Rain" ("Chantons sous la Pluie").

1952, Debbie Reynolds incarne Kathy Selden dans la mythique comédie musicale "Singin'in the Rain" ("Chantons sous la Pluie").

publié le 29/12/2016 à 12:40

Elle incarnait l'âge d'or du cinéma d'Hollywood. Debbie Reynolds s'est éteinte mercredi 28 décembre, à 84 ans. L'actrice avait été hospitalisée d'urgence plus tôt dans la journée de mercredi, à Los Angeles, après avoir été victime d'une attaque cardiaque, rapporte le site américain TMZ. Sa mort survient au lendemain de la disparition de sa fille, Carrie Fisher, l'inoubliable princesse Leia de la saga Star Wars.



Debbie Reynolds était notamment connue pour avoir sublimement incarné Kathy Selden, star de l'immortelle comédie musicale Singin'in the Rain, aux côtés de Gene Kelly. Le film, sorti en 1952, a servi de tremplin pour la jeune actrice, qui a ensuite joué dans une quarantaine de long-métrages. Découverte à l'âge de 16 ans, Debbie Reynolds était l'une des dernières légendes vivantes du cinéma hollywoodien.

Après le succès de Singin'in the Rain, l'actrice s'était illustrée dans d'autres comédies musicales, notamment dans The Unsinkable Molly Brown (La Reine du Colorado), en 1964, ce qui lui avait valu une nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice en 1965. En 1996, elle incarnait Beatrice Henderson dans le film Mother, rôle pour lequel elle avait été nommée aux Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice dans un film musical ou une comédie.

La dernière apparition de Debbie Reynolds au cinéma s'est faite en 2012, dans le film One for the Money, où elle incarnait Grandma Mazur.