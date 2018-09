Crédit : capture d'écran ET

publié le 10/09/2018

18 ans après les sœurs Halliwell, une nouvelle génération de sorcières arrive sur le petit écran. Intitulé Charmed 2018, ce reboot de la série emblématique des années 90 sera diffusée dès le 14 octobre sur la chaîne CW. Si le show fait hurler les fans depuis quelques mois, l'actrice Shannen Doherty (Prue Halliwell) a tenu à calmer la polémique.



Interviewée le 9 septembre 2018, par le média américain Entertainment Tonight, Shannen Doherty s'est montrée très enthousiaste pour ce reboot. "Je trouve que c'est génial. Je pense que les secondes vies sont incroyables alors je suis tout à fait pour [ce reboot]. Je suis heureuse de voir qu'une série consacrée à des femmes fortes qui se sont aimées et soutenues dans les années 90, fasse son retour aujourd'hui", démarre l'actrice au Stand Up to Cancer de Sant Monica (California).

"C'est de nouveau à propos du pouvoir des femmes, pas que ce thème soit nouveau, c'est l'origine de Charmed (...) J'espère que le public va leur donner une chance [à toutes les personnes qui ont travaillé sur le reboot]", conclu l'interprète de Prue.