publié le 14/08/2018 à 11:30

Vous pouvez rapidement oublier la jeune et pimpante Sabrina de France 2, ses fantasques tantes Hilda et Zelda, Salem le chat animatronique et les rires enregistrés. La nouvelle apprentie sorcière revient sur nos écrans de télévision dans une ambiance nettement plus sombre.



The Chilling Adventures of Sabrina (ou en français, Les nouvelles aventures de Sabrina), met en scène la jeune sorcière dans un univers voisin de la série Riverdale. Le remake semble ne pas avoir peur de miser sur l'horreur et le fantastique. "Dans la veine de Rosemary’s Baby et L’Exorciste, cette adaptation montre Sabrina luttant pour concilier sa double nature – mi-sorcière, mi-mortelle – tout en s’opposant aux forces du mal qui la menacent elle, sa famille et le monde des mortels", explique Netflix.

Netflix vient de révéler deux premières images. On peut voir la jeune actrice Kiernan Shipka (Mad Men) dans le rôle titre avec le célèbre manteau rouge et les cheveux blonds de Sabrina que les amateurs des comics reconnaîtront. Dans la deuxième image, on peut voir la jeune Sabrina agenouillée dans une robe de soie blanche et accompagnée par ses deux tantes, les sorcières Hilda et Zelda jouées par Lucy Davis et Miranda Otto.

Kiernan Shipka dans le rôle de la sorcière Sabrina Crédit : Netflix

La série va débarquer avec les nombreuses nouveautés de la rentrée, le 26 octobre 2018.

Sabrina avec Hilda et Zelda lors d'une sorte de rituel occulte Crédit : Netflix