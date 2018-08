publié le 21/08/2018 à 18:28

Le Diable de Hell's Kitchen prépare son retour. Si la saison 3 de Daredevil n'est attendue que fin 2018 sur Netflix, un élément-clé de l'intrigue a fuité. Sur le forum américain Reddit, une photo est apparue le 18 août 2018. Attention, la suite contient des spoilers.



Dans cette photo, on aperçoit le justicier Marvel dans son ancien costume de la saison 1. Caché, il attend son adversaire, qui n'est autre que... Daredevil. Vous ne voyez pas double : il y a bien deux Daredevil dans la même scène. Ce cliché confirme ainsi une théorie populaire sur la saison 3, qui adapterait en partie l'arc Born Again, comme l'explique le média américain Comic Book.

Dans cette aventure, Matt Murdock doit combattre un homme qui a volé son identité et sème la terreur à Hell's Kitchen.

Certains internautes affirment avec humour que Ben Affleck [qui a incarné Daredevil au cinéma] est l'imposteur, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit plutôt de Danny Rand-Iron Fist. Citoyen de New-York, Danny a effectivement pu décider de veiller sur la ville, après la disparition de Matt à la fin de la série The Defenders [qui réunit Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et Daredevil].



Les fans découvriront sûrement de nouveaux indices dans la saison 2 d'Iron Fist, attendue le 7 septembre prochain sur Netflix et qui se déroule après les événements de The Defenders.