VIDÉO - "Black Widow" : action, cascades et révélations... Découvrez le trailer final

publié le 09/03/2020 à 15:36

Black Widow s'offre sa bande-annonce finale à quelques mois de sa sortie dans les salles. Premier film de la Phase 4 du MCU [Univers cinématographique Marvel], il est consacré à, comme son nom l'indique, la Veuve Noire incarnée par Scarlett Johansson. Pas d'Avengers à l'horizon, mais de nouveaux personnages liés au passé si mystérieux de l'héroïne.

Cette ultime bande-annonce nous donne plus d'informations sur le pitch, qui se déroule entre Captain America : Civil War et Avengers : Endgame. Black Widow va retrouver sa famille du Red Room, le centre d'entraînements des espionnes soviétiques. Yelena, Florence Pugh vue dans Little Women et Midsommar, va révéler à sa grande sœur que les Veuves Noires subissent un lavage de cerveau du grand manitou : Taskmaster.

En chemin, elles retrouveront Melina (Rachel Wesiz) et Alexei (David Harbour) engoncé dans son costume de Red Guardian, l'équivalent du Captain America soviétique. Tous les quatre, ils vont tout faire pour anéantir Taskmaster, sauver les espionnes lobotomisées et éviter la fin du monde. Rien que ça. En tout cas, cette bande-annonce a tous les ingrédients de la recette Marvel pour annoncer un nouveau succès.