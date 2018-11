publié le 20/08/2018 à 08:30

L'Homme-araignée étend sa toile au cinéma. En décembre prochain, le public découvrira Spider-Man : New Generation, film d'animation centré sur les différents personnages qui ont incarné Peter Parker dans les comics.



Dans ces nombreux univers parallèles (formant le Spider-Verse), Miles Morales, le héros de Spider-Man : New Generation, a lui aussi été mordu par une araignée génétiquement modifiée. Et c'est un Peter Parker âgé qui lui enseigne comment devenir Spider-Man. Ils partagent aussi l'aventure avec Gwen Stacy (incarnée par Emma Stone dans The Amazing Spider-Man) dans le costume de Spider-Gwen et Spider-Man Noir, un "Spidey" d'un autre temps.

Né dans les comics en 2009, ce Spider-Man au costume noir plonge les lecteurs et les lectrices dans l'Amérique des années 30. Si le Bouffon Vert est toujours présent, il est surtout devenu le parrain de la pègre locale. Avant de le découvrir pour la première fois au cinéma, RTL Super vous entraîne dans son univers.

> Spider-Man : New Generation – Bande-annonce officielle – VOST

Un justicier des années 30

"Spider-Man Noir" se déroule pendant la Grande Dépression aux États-Unis Crédit : Marvel Comics

Les aventures de Spider-Man Noir se déroulent en 1933, lorsque les États-Unis sont plongés dans la Grande Dépression. L'histoire change quelque peu : l'oncle Ben est assassiné, mais cette fois par Norman Osborn alias Le Bouffon Vert, qui est le parrain de la pègre locale.



Peter rencontre Ben Urich, journaliste réputé du Daily Bugle avec un réseau d'informateurs inédit, surnommé l'Araignée. Ce dernier permet à notre héros d'intégrer le journal en tant que photographe.



Ses pouvoirs sont liés à l'araignée

Peter est mordue par une araignée génétiquement modifiée, en s'aventurant dans un hangar où les sbires de Norman Osborn devaient recevoir une cargaison d’antiquités volées. Lorsque Peter se réveille dans une toile noire, il panique, puis apprend peu à peu à maîtriser ses pouvoirs.



Un "spider-sense" très puissant, des capacités physiques augmentées et la possibilité de créer des toiles d'araignées à partir de ses poignets. Mais, pour mieux se fondre dans son environnement, Peter endosse un costume noir et un pardessus de la même couleur. Ses mains sont protégées par des gants et seuls ses yeux sont visibles en pleine lumière. Il est aussi armé d'un revolver.

C'est Nicolas Cage qui doublera Spider-Man Noir dans "Spider-Man : New Generation"

Après Ghost Rider, Nicolas Cage va faire son retour dans le monde des super-héros Marvel. Il prêtera sa voix à Spider-Man Noir. Dans un entretien rapporté par CinemaBlend, l'acteur donne quelques détails sur son personnage : "J'ai essayé d'interpréter le personnage en m'inspirant des films noirs avec [Humphrey] Bogart et d'avoir les intonations de [James] Cagney ou Edward G. Robinson (...) Je pense que ça devrait être assez drôle. Le film a un vrai sens de l'humour".